Kansanedustaja Petri Honkosen kolumni: Suomi nousee vain pitämällä kaikki mukana

Suomi on ajautunut koronan myötä talouskriisiin muun Euroopan mukana. Onneksi maan hallitus on selvinnyt kriisistä hyvin: uhreja ja sairastuneita on vähemmän kuin monissa muissa maissa. Tämä on onni ja toivon, että sairastuneet toipuvat.

Poliitikkojen on käännettävä nyt katseet tiukasti kohti tulevaisuutta. Koronan myötä Suomi on kääntynyt voimakkaan velkaantumisen tielle. Tämä on ensi alkuun järkevääkin, jotta saadaan taas talous pyörimään, yrityksille tilauksia ja työpaikkoja syntymään.

Pitemmän päälle velkataakan sälyttäminen lapsillemme uhkaa heidän peruspalvelujaan, eläkkeitään ja hyvinvointiaan. Siksi syksyllä maan hallituksella on edessä isot päätökset siitä, miten Suomen taloutta johdetaan ylös lamasta: vastuullisesti mutta oikeudenmukaisesti.

On oltava tarkkana, ettei synny samanlaista jälkeä kuin 1990-luvun leikkausten jälkeen. Omalle, 1980-luvulla syntyneelle sukupolvelleni, nuo leikkaukset koituivat kohtalokkaaksi, syrjäytymisen ja osattomuuden muodossa.

Olennaista leikkausten välttämisessä on työllisyysaste. Juha Sipilän hallituksen aikana työllisyysaste saatiin kasvuun. Sama ihme on nytkin saatava aikaiseksi.

Samanlaiseen hitaan kasvun aikaan mikä seurasi Kataisen ja Stubbin kokoomusjohtoisten hallitusten tekemättömyyttä, ei saa päästää syntymään. Mitä useampi meistä on kakkua leipomassa, sen syömisen sijaan, sitä paremmin saamme esimerkiksi terveyskeskusten ja koulujen palvelut rahoitettua.

Sosiaaliturva on muutettava sellaiseksi, että se kannustaa oikeasti ottamaan työtä vastaan. Yrittäjät tarvitsevat pysyvän sosiaaliturvan.

Olennaista on myös huomata se mistä muodostuu työllisyysaste, eli se osuus joka työikäisestä jatyö kykyisestä väestöstä on työn piirissä.

Sairaslomat ja poissaolot alentavat työllisyysastetta, sairaseläkkeistä puhumattakaan. Tästä puhutaan turhan harvoin, kun työllisyydestä keskustellaan. Sairaspoissaolojen vähentäminen on tärkeä tehtävä.

Työkyky ja sen ylläpito on inhimillisesti elämänlaadun ja hyvinvoinnin kannalta iso asia, mutta se on sitä myös kansantalouden kannalta.

Keski-Suomessa on kehitetty mainio malli työkyvyn parantamiseen, jossa työterveyshuolto yhteistyössä julkisen terveydenhuollon kanssa tukee työntekijöiden kuntoutumista työkykyisinä työhön.

Malli on ensin kehitetty selkäleikkauspotilaille, mutta nyt se on laajentunut sydänoperaatioihin sekä masennuspotilaisiin. Olennaista mallissa on parempi tiedonkulku keskussairaalan ja työterveyshuollon välillä sekä kuntoutumisen suunnittelu.

Mallin taloudelliset hyödyt voivat olla koko maan tasolla miljardiluokkaa. Toimintamallissa sairaspoissaolopäivät vähenivät 78 päivästä 38 päivään. Säästö on huima ja paraneminenkin on tutkitusti sitä nopeampaa, mitä aiemmin töihin voi palata.

Nyt kun koronaan sairastuneita ja toipujia on, tarvitaan uusia ratkaisuja. Lisäksi väestön ikääntymisen myötä viimeiset eläkeikää edeltävät työvuodet lisäävät sairauspoissaoloja. Keski-Suomen malli on saatava valtakunnalliseksi ja hallituksen on tehtävä siitä päätökset pikaisesti.

Viime viikolla käytiin kuuma keskustelu Finnairin kotimaan liikenteestä. Ymmärrettävästi lentojen hiljennyttyä syksyyn asti suurin osa kotimaan reiteistä on lopetettu väliaikaisesti ja henkilöstö joutunut pakkolomalle.

Olennaista kuitenkin on, että kun olot normalisoituvat kotimaan reitit kuten lennot Jyväskylään palautetaan mahdollisimman pian.

Ihmettelen tätä kohtaan herännyttä vastarintaa, niin kokoomuksen kuin perussuomalaistenkin eduskuntaryhmien puheenjohtajat kritisoivat keskustan vaatimuksia reittiliikenteen mahdollisimman pikaisesta palauttamisesta.

Keskisuomalaisille lentoyhteydet merkitsevät paljon. Vaikka ei itse lentäisikään mihinkään, useiden firmojen myynti maailmalle tai vaikka korkeakoulujemme kansainväliset yhteydet vaativat Jyväskylästä maailmalle lennettäviä yhteyksiä.

Reittilennoissa Jyväskylästä Helsinkiin on kyse sinun, naapurisi, lapsesi ja monen muun työpaikoista.

Kirjoittaja on keskustan kansanedustaja Keski-Suomesta.