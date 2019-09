Antenni

Sunnuntaiaamu toi suru-uutisen. Jukka Virtanen kuoli. Odotettuahan se oli, kun mies oli 86-vuotias ja sairasti syöpää.

Syöpä ei ollut sanataitelijan ainoa riesa. Hän puhui avoimesti alkoholismistaan ja kaksisuuntaisesta mielialahäriöstään. ”Annoit kasvot syövälle ja juovalle”, murjaisi Seppo Ahti, pakinoitsija Bisquit, kun Virtanen sairastui ensi kerran syöpään. Suomalaisen tv-viihteen legenda ennätti olla 19 vuotta raittiina ennen kuolemaansa.

On helppo kuvitella Virtasen nauraa käkättäneen kollegansa lohkaisulle.

Niin, se soundi. Minulle, neljäkymmentäyksivuotiaalle, Jukka Virtanen on ennen kaikkea Levyraati ja seuraavaksi The Joulukalenteri. Jäljittelemätön - tai itse asiassa monenkin imitaattorin vahvasti jäljittelemä - ääni oli ajaton ja iätön. Tai Iki-iäkäs, kuten oli The Joulukalenterin hahmonsa.

Kukapa ei olisi imitoinut tai yrittänyt imitoida Jukka Virtasta? Joskus istuin Jämsänkosken Koskenpään Hirsibaarin terassilla ja jo joutui viereisestä pöydästä jukkavirtas-imitaattori paikalle. Tämän jälkeen seuraavan pöydän mummeli kaivoi haitarin esiin ja soitti Metsäkukkia. Unohtumaton kokemus.

Jämsänkosken jalkapallokenttä nimettiin Jukka Virtasen Pallokentäksi 2016. Virtanen sairasti jo tuolloin syöpää, eikä elinaikaa ollut juuri annettu. Kenttä vihittiin hänen 83-vuotispäivänään.

”Vittuillessani elän ainakin siihen saakka”, Virtanen totesi kuukausia aiemmin.

Ja eli vielä sen jälkeen yli kolme vuotta.