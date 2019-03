Kauhuelokuvan perusteos täyttää 40 vuotta

Koskaan ei voi etukäteen tietää, mikä elokuva muuttaa elokuvaa. Yksi sellainen teos ilmestyi 40 vuotta sitten, nimittäin John Carpenterin kauhuelokuva Halloween. Kyllä, siitä todella on jo 40 vuotta.

Tarina on mitä yksinkertaisin. Michael Myers murhasi siskonsa halloween-iltana vuonna 1963. Nyt Myers karkaa mielisairaalasta ja palaa Haddonfieldin pikkukaupunkiin tappamaan jälleen maskiin pukeutuneena. Uhriksi valikoituu high school -opiskelija Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), joka on huolehtimassa naapurinsa kahdesta lapsesta. Kyse on tappavasta kissa ja hiiri -leikistä.

Slasher-tyylilajissa sekopää tappaa graafisesti vartin välein, ja kolmannen näytöksen pitkässä lopputaistelussa kylvetään veressä. Halloween ei keksinyt slasheria, mutta vahvisti sen säännöt ja teki genren tunnetuksi suuren yleisön silmissä.

Elokuva kuvattiin 20 päivässä. Musiikin säveltämiseen Carpenter käytti kolme päivää. Soundtrackin pääteemasta tuli ikoninen klassikko. Halloweenin budjetti oli 325 000 dollaria, ja elokuva tuotti 70 miljoonaa. Carpenterin palkkio oli 10 000 dollaria plus 10 prosenttia tuotosta. Aika hyvä keikka, siis.

Sittemmin Halloween on matkittu valtavasti ja matkitaan yhä. Slasher on elokuvantekijöiden lottolappu: mahdollisuus voittaa suhteellisen pienellä sijoituksella paljon rahaa. Harmi vain, että yksikään slasher ei ole sittemmin pärjännyt Halloweenille laadullisesti.