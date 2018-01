Keittiö kutsuu hyvään keskusteluun

Jonkin aikaa sitten TV1:llä alkoi sarja Flinkkilä & Tastula, joka on hyvin perinteinen keskusteluohjelma. Parisen viikkoa sitten AVAlla alkoi sarja Samassa liemessä, joka on hyvin perinteinen ruuanlaitto-ohjelma. Mitä jos yhdistettäisiin nämä kaksi tyylilajia?

Studioon kutsuttaisiin mielenkiintoisia julkkisvieraita tekemään ruokaa isännän tai emännän kanssa. Julkkis saisi itse päättää, mitä haluaa kokata, sillä jo se kertoo hänestä paljon. Tai jos vieraalla ei ole henkilökohtaista suhdetta ruuanlaittoon, hän saisi toivoa, mitä haluaisi oppia kokkaamaan.

Ruuanlaiton ohessa käytäisiin samalla läpi vieraan uraa, elämää ja ajatuksia. Uskon että tämä toisi uudenlaista säpinää keskusteluun ja avaisi uusia näkökulmia. Ruuanlaitto ja vieraan suhde ruokaan olisi vain yksi puheenaihe muiden joukossa.

Tehdään ajatustesti. Kuvitelkaa tuohon tilanteeseen joku vanha tuttu, vaikkapa Jörn Donner, Paavo Väyrynen tai Tarja Halonen. Eikö tunnukin heti mielenkiintoisemmalta idealta kuin pelkkä perinteinen studiokeskustelu? Tai mitä keittiössä irtoaisi vaikkapa Cheekistä, Diandrasta tai Pilvi Hämäläisestä?

Ruuanlaitto on intiimi tapahtuma, kun sitä ei tehdä ammatiksi. Yksi luottaa suolaan ja pippuriin, toiselle lähtökohta on valkosipuli, chili ja inkivääri. Pää- ja jälkiruokaihmiset ovat ihan oma juttunsa. Joku söisi mieluiten aamiaisruokia kellonajasta riippumatta. Toinen ei tiedä jauhelihakastiketta ja keitettyjä perunoita parempaa. Toisella on keittiön pöydällä 20 eksoottista ruoka-ainesta, joista lähdetään kehittämään jotain fiilispohjalta.

Isännän tai emännän tehtäväksi jää kuljettaa keskustelua myös ruuan ulkopuolelle. Tällainen ”väijytys” veisi tuhannen haastattelun konkarinkin ajatukset uusille poluille.

Annan idean vapaasti kenen tahansa käyttöön, mutta konjakkipullo olisi kiva yllätys.