Kertalaakista Hollywood-historiaan

Suurin osa Hollywood-näyttelijöistä ei ole tähtiä. Itse asiassa enemmistö amerikkalaisista näyttelijöistä on ammatilliselta statukseltaan työtön tai tarjoilija.

Näkyvä rooli menestyselokuvassa on kova juttu, vaikka kyseessä ei olisikaan päärooli. Harva näyttelijä kuitenkin tekee elokuvahistoriaa esikoisroolillaan, joka jääkin sitten hänen ainoaksi elokuvakseen.

Carrie Henn onnistui tuossa. Ai, kuka? Annan vihjeen: hän on näkyvässä roolissa tänään telkkarissa nähtävässä kuuluisassa, menestyneessä ja arvostetussa elokuvassa. Jos olette nähneet tämän elokuvan – ja hyvin, hyvin moni on – muistatte kyllä naisen. Tai paremminkin tytön.

Lopetetaan kiusaaminen. Tuo elokuva on James Cameronin scifi-klassikko Aliens – paluu (1986). Carrie Henn esittää tyttöä nimeltä Newt. Hän on kotisiirtokuntansa ainoa alien-hyökkäyksestä henkiinjäänyt. Hän ja päähenkilö Ellen Ripley (Sigourney Weaver) ystävystyvät. Myöhemmin Ellen pelastaa Newtin alieenien kotipesästä.

Rooli on merkittävä. Carrie Henn mainitaan elokuvan krediteissä heti Sigourney Weaverin jälkeen. Elokuvan menestys ja työn laatu huomioiden Aliensin olisi pitänyt olla Hennin läpimurtorooli. Aliens kuitenkin jäi Hennin ainoaksi elokuvarooliksi.

Päätöksen takana ei ole traagista tarinaa. Henn ei vain ollut kiinnostunut näyttelemisestä. Ennen kuin James Cameron valitsi vuonna 1976 syntyneen tytön elokuvaansa, hän ei ollut esiintynyt edes koulunäytelmissä.

Henn sai opintonsa päätökseen vuonna 2000. Sen jälkeen hän on työskennellyt opettajana Kalifornian Atwaterissa. Hän on ollut naimisissa vuodesta 2005 asti, ja hänellä on yksi lapsi. Henn on esiintynyt muutaman kerran julkisuudessa kertomassa Aliens-kokemuksistaan. Viimeksi vuonna 2016 Today-ohjelmassa.

Kunnari ensimmäisellä ja ainoalla yrittämällä on kova suoritus. Onnea ja menestystä valitsemallasi polulla, Carrie Henn.