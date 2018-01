Kissojen valta- kunta

Veikkaan, että tämän illan Prisma-tiededokumentti saa tavallista paremmat katsojaluvut. Ohjelman nimi nimittäin on Kissojen salainen elämä, ja kissat kiinnostavat ihmisiä.

Netin kissavideot ovat sekä vitsi että ihan oikeasti suosittua ajanvietettä. Jos netistä poistaisi kissat ja pornon, se olisi surffailijoille surun päivä. Myös itselleni.

Mikä niissä kissavideoissa oikein kiinnostaa? Kysyn tätä kissavideoiden kuluttajana, jonka kodissa asuu kaksi rakasta sisäkissaa. En siis ihmettele kissojen viehätystä, mutta en silti oikein ymmärrä sitä.

Koirat ovat yhtä suosittuja lemmikkejä kuin kissatkin. Ei ole vaikea löytää netistä koiravideoita, mutta eivät ne ole samanlainen ilmiö.

Yleistys kissojen omapäisyydestä ja koirien uskollisuudesta on pitkälti totta. Mutta eikö juuri tämän vuoksi ihmisten pitäisi olla täpinöissään nimenomaan koiravideoista? Koirat oppivat paremmin ihmisten tavoille, myös temppuilemaan.

Ehkä kyse on kissojen mystisyydestä. Kissoista ei oikein saa selvää, koiria on melko helppo tulkita. Kissat eivät pyytele anteeksi, koira pyytelee. Kissojen luottamus tulee ansaita, koira antaa sen auliaasti. Kissat valitsevat hellyydenhetkensä, koira on aina valmis kosketettavaksi.

Mutta eihän näissäkään perusteissa tarkemmin ajateltuna mitään järkeä ole. Kissat ovat siis suositumpia videoesiintyjiä, koska ne ovat itsekkäitä paskiaisia ja koirat mukavia ja luotettavia? Eihän se näin voi mennä. Vai voiko?