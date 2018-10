Kohta loppuu marina talviajasta

Viikon päästä siirrämme kelloja talviaikaan luultavasti viimeisen kerran. Euroopan unionin komissio on antanut päätöksen, jonka mukaan siirtely vihdoin lopetetaan 2019. Jäsenmaat saavat päättää, jäävätkö kesä- vai talviaikaan.

Suomalaiset ottavat parhaillaan netissä kantaa asiaan. Yleisen hyvinvoinnin kannalta olisi parasta jäädä kesäaikaan. Sillä olisi suuri henkinen merkitys arktisen hysterian riivaamassa maassa. Olisi kauheaa elää ikuisessa talviajassa.

En olisi uskonut, että pienen maan pienen maakunnan suuren lehden keskiosassa sivun reunassa kaksipalstaisena joka toinen lauantai ilmestyvällä pakinalla olisi Euroopan mittakaavassa vaikutusta, mutta näin näyttää olevan. Olen marissut jo vuosia kellojen siirtelyn typeryydestä, ja vihdoin EU toimii asiassa.

Kohta emme enää muistakaan, mitä kesä- ja talviaika tarkoittivat. Nuorisolle selitetään, että vuodesta 1981 lähtien kelloja siirrettiin jostain kumman syystä aamuyöstä keväisin ja syksyisin. He nauravat esi-isiensä hölmöyttä.

Osa sanoista siirtyy historiaan, mutta sieltä olisi myös ammennettavaa. Esimerkiksi monet pitkät ja kankeat ammattinimikkeet kaipaavat päivitystä. Jos olisin vesihuoltopäällikkö, olisin mieluummin akvaarius, muinaisten roomalaisten akveduktista vastanneen vesimiehen eli aquariuksen mukaan. Tasa-arvon nimissä paraikaa mietitään, voiko enää puhua jokamiehenoikeudesta, vai pitäisikö olla vain jokaisenoikeus. Eihän tuosta sanasta saa lukemalla edes selvää, otettakoon mieluummin käyttöön kalevalaisesta mytologiasta luonnotar. Luonnottarenoikeudet kuulostavat hienolta, eikä miehilläkään sanaa vastaan varmaan mitään ole. Koskevathan oikeudet heitäkin.

Uusia sanoja tarvitaan esimerkiksi pyöräilyssä. Ihmishenkiä pelastuisi, mikäli suojatien ylitse ajamiseen silloin, kun se on pyöräilijälle sallittu, otettaisi käyttöön aivan oma verbi. Vaikkapa niuvastaa. Nykyinen kielenkäyttö on hankalaa ja pitkäjäykkyistä.

Pyöräilijä saa ajaa suojatietä yli, mikäli se on pyörätien jatke ja autot ovat väistämisvelvollisia pyöräilijään nähden. Näin on, kun auto kääntyy ja pyörä ajaa suoraan, tai paikalla on autoilijaa koskeva liikennemerkki kuten kolmio tai stop-merkki. Muissa tilanteissa pyöräilijän on odotettava tai talutettava yli.

Niuvastaa sisältäisi kaikki tarvittavat ehdot ja olisi selkeä: ”Tässä risteyksessä pyöräilijä niuvastaa, mutta tässä ei.”

Suomen kieli on joskus hupaisaa. Meidän olohuoneessa käytiin hiljattain keskustelu, josta ulkomaalainen ei ottaisi tolkkua.

Istuin sohvannurkassa lähempänä sivupöydällä olevaa pöytälamppua.

– Laita lamppu palamaan, mies kehotti.

– Sehän on palanut aikoja sitten.

– Ei, se on palanut jo monta viikkoa.

Ja kas, lamppu oli vaihdettu ja valo syttyi.

Lopuksi vitsi. Presidentit Donald Trump, Vladimir Putin ja Sauli Niinistö suunnittelivat yhteistä matkaa. Ulkomaiset nähtävyydet kuten Salisburyn katedraali päätettiin kiertää kaukaa.

– Tulkaa meille niin mennään hirvimetsälle. Donnylla on jo valmiiksi punainen kravatti ja Volodjalla tori, Niinistö ehdotti.

Multa peittää lääkärin virheet ja muratti arkkitehdin, mutta toimittajan virhe on seuraavana päivänä lehdessä. Paitsi nyt. Hirvimiehet käyttävät nykyään oranssia huomioväriä.

– Trump sopii siihenkin, Niinistö sanoi.