Koira räksyttää koiralle

Kolumni

Haluatko kaupunginjohtajaksi? Pääset johtavaan asemaan ja kehittämään elinympäristösi elinvoimaa omintakeisella tyylilläsi. Olet kasvo kokonaiselle kunnalle. Virkamiehen edut, vastuu ja vapaus. Tee työtä, jolla on oikeasti väliä.

Tämä ei houkuttele, sillä kyseessä on julkinen virka. Koiranvirka, sanoisi kyyninen. Media vielä rasittavuuteen saakka vallan vahtikoirana.

Kuntaliiton lakiasiainjohtaja Arto Sulonen toteaa, että julkisia virkoja vaivaa hakijoiden puute. Julkinen virka ei houkuttele. Julkisuus koetaan kirouksena.

Julkisuus alkaa siitä päivästä, kun haet julkista virkaa. Kunnilla on velvollisuus luovuttaa hakijoiden nimet, kun asiakirjapyyntö tehdään. Jämsän kaupunginjohtajahakusoppa sai surullisen sivumaun, kun johtavat luottamusmiehet päättivät pitää tiedon kolmesta hakijasta salaisena hakijoiden toiveita kunnioittaen.

Kunta ei kuitenkaan rikkonut lakia, vaikka se häilyi lain rajoilla. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajat eli luottamusmiehet voivat kieltäytyä tiedottamasta nimiä. Se on juridisesti oikein. Virkamiehen taas pitää antaa julkinen asiakirja nimien kera kenelle tahansa, joka sitä kirjallisesti häneltä pyytää. Myös toimittajalle.

Jämsän sekametelisopassa kommentointivastuu siirrettiin oitis virkamieheltä luottamusmiehille. ”He kommentoivat tätä hakuasiaa”, oli virkamiehen ystävällinen vastaus. Tietoja ei herunut, sillä puheenjohtajakaksikko oli hakijoiden luottamusten arvoinen. Sinänsä arvostettavaa, mutta hitusen on keplottelun makua, sanoisi nokkela toimittaja.

Virallinen asiakirjapyyntö virkamieheltä toi tulosta. Jämsä ei pimittänyt asiakirjaa, ei rikkonut lakia, eikä pyynnössä vetkutellut. Piilossa pysyneet marssivat esiin. Halusivat tai eivät.

Miksi sitten nimet oli tärkeä julkistaa? Kuntalaisilla on oikeus tietää, ketkä hakevat heidän johtajakseen. Veroraha on palkka, jonka tavantallaajat maksavat. Niin yksinkertaista se on.

Kääntäisinkin asian nyt niin, että miltä kuulostaa sellainen kaupunginjohtaja, joka alusta alkaen seisoo selkä suorana julkisuuden edessä? Rehelliseltä, rohkealta ja avoimelta. Niitä ominaisuuksia soisi jokaisen johtajan työkalupakista löytyvän.

Palatkaamme Sulosen toteamukseen, että hakijapula riivaa kuntasektoria, sillä työn julkisuus karkottaa. Entäpä jos se erotteleekin jyvät akanoista? Olisiko paras johtaja sellainen, joka ei yritä takaoven kautta livahtaa sisään?

Keplottelun aika on ohi. Tämä koskee myös Jämsää, jossa vihdoin on alkanut puhaltaa positiivishenkinen ja avoin vire. Älkööt tukahduttako sitä salailulla.