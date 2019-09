Kolumni

Kotoa voi löytyä yllättävän paljon lainatavaroita. Asia jysähti tajuntaani, kun siivouspäivä paljasti tv-kaapista kirjaston dvd-levyn, jonka katsomisesta oli kulunut käsittääkseni hyvinkin toista vuotta.

Aloin pohtia, mitä muuta lainakampetta hoteissani mahtaa olla.

Kaksi elokuvaa ystävältäni: Sinivalkoinen valhe ja Isänsä poika.

Ihmiset ovat innokkaita suosittelemaan teoksia, joista he ovat pitäneet. Niitä jopa tyrkytetään lainaan, eikä palauttamisella aina ole kiire. Mutta on myös kuumia uutuuksia, joista voi muodostua ystävien kesken varausjono.

Museologian perusteet -kirja siskoltani. Hän toi sen aikoinaan pitkäaikaislainaan viideksi vuodeksi. Siitä lienee pian kymmenen vuotta, mutta en ole vielä aloittanut lukemista.

Aika menee niin nopeasti. Siitä on yksi hujaus, kun olin teini. Seuraava hujaus ja olen seniori.

Kaksi ulkoilukarttaa ystävältäni Pallaksen ja Hetan välisille patikointireiteille.

On ylimainostettua, että lapinvaellukselle lähdettäessä kohde pitäisi tietää etukäteen. Riittää, kun auton nokan kääntyessä Jyväskylästä kohti Oulua mukana on pino karttoja. Rinkka on pakattu joka tapauksessa.

OK:KO-kvartetin levy Syrtti äidiltäni. Siskonmies soittaa tässä bändissä. Nolottaa, etten ole vieläkään kuunnellut levyä. Olen odottanut rauhallista koti-iltaa. Sitkuttelun opetus on se, että sellaista ei kannata jäädä odottelemaan, vaan pitäisi vain pistää jazz soimaan.

Typografian käsikirja työkaveriltani. Pakasterasioita, jotka ovat tulleet mummoloista ruokalähetysten mukana. Jatkojohto timpurilta.

Näitähän riittää. Kaikkea tuskin edes muistan.

Voisi olla paikallaan konmarittaa lainatavarat omistajilleen. Tehdä vastaavanlainen kierros kuin millaisen tekee laulun päähenkilö Juha Vainion sanoituksessa Kolmatta linjaa takaisin. Siinä palataan nuoruuden maisemiin ja hoidetaan velat pois.

Nokkakärryt jo toimitinkin isälleni. Lapsen taskuun kylässä unohtuneet leikkijalokivet palautettiin nekin.

Pankkilainamme jatkuu vielä pitkään.

On palkitsevaa ottaa ja antaa tavaroita lainaksi. Levyt, kirjat ja elokuvat taitavat olla niitä tyypillisimpiä. Riippuu ihmisestä, kulkeeko raja makuupussissa vai hammasharjassa.

Kerran lainasin ystävälleni reissussa t-paidan, kun hänen omansa oli kastunut. Paita puki häntä niin hyvin, että annoin sen omaksi.

Joskus mietin, miksi kymmenessä vierekkäisessä talossa on kymmenen ruohonleikkuria. Vähintään.

Peräkärryn ja pakettiauton omistajilta olen kuullut, että lainaajia voi olla riesaksi asti.

Auton lainaaminen taitaa olla suurimpia aineellisia luottamuksenosoituksia.

Tavallaan ei tee mieli puhdistaa pöytää ehdoin tahdoin. Tavaralainat kannattelevat yhteyksiä ihmisten välillä.

Pidä vain vielä se vatupassi, ystäväni.

Lainaamiseen ja lainassa olemiseen kiteytyy paljon koko olemisen luonteesta. Pari suoraa lainausta: ”On elämä laina”, Erin laulaa. ”Oi pienokainen, oot lainaa mulle hetken vain”, Maarit laulaa.

Menin palauttamaan kirjastoon dvd-levyä, jonka olin löytänyt tv-kaapista ja vieläpä mystisesti ilman koteloa. Pelkäsin sakkoja, mutta kävikin niin, että koneelta ei löytynyt asiasta tietoa.

Jäi epäselväksi, kenen on tuo Suden arvoitus.