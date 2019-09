Kolumni: Amerikkalaiset valitsevat presidenttiehdokkaan sen mukaan, kenen kanssa voisivat lähteä kaljalle – siksi tämä mies voisi haastaa Donald Trumpin

Yhdysvaltain pääpuolueet valitsevat presidenttiehdokkaansa vajaan vuoden kuluttua järjestettävissä puoluekokouksissa. Ymmärrettävästi huomio keskittyy demokraatteihin, sillä presidentti Donald Trumpin odotetaan voittavan ehdokkuus ilman todellista kilpailua.

Kaikkia osavaltioita koskeva esivaali on ollut käytössä vuodesta 1976 ja istuvan presidentin haastaminen on ollut poikkeuksellista. Kuitenkin uskottavan haastajan ilmestyminen on aina johtanut presidentin tappioon varsinaisissa vaaleissa. Tällaiseen tilanteeseen ovat joutuneet niin Ford, Carter kuin Bush vanhempi.

Tällä hetkellä Trumpin harvoja haastajia on Massachusettsin entinen kuvernööri, 73-vuotias Bill Weld. Kuvernöörinä 1990-luvulla toiminut Weld oli vuoteen 2016 asti republikaani, kunnes siirtyi libertaareihin. Nyt hän on palannut takaisin republikaaneihin mutta mahdollisuudet ovat olemattomat.

Potentiaalisempi haastaja olisi Tennesseen entinen senaattori Bob Corker. Hänellä on yli vuosikymmenen kokemus senaatista ja hän on toiminut vaikutusvaltaisen ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana. Tässä roolissa hän on kritisoinut presidentin politiikkaa Pohjois-Koreaa kohtaa sekä flirttailua autoritaaristen johtajien kanssa. Corker on perinteinen konservatiivi ja voisi esivaaleissa houkutella keskilännen ja etelän perinteisiä konservatiiveja tuekseen, jotka karsastavat presidentin populistista linjaa.

Ohion entinen kuvernööri John Kasich olisi toinen vaihtoehto. Hän oli ehdolla vuonna 2016 ja pärjäsi kohtuullisen hyvin. Kasichin puolesta puhuu hänen maltillinen konservatiivisuus sekä yhteistyökyky. Hänellä on kahdeksan vuoden kokemus kuvernöörinä yhdessä maan keskeisimmässä osavaltiossa ja hän oli edustajainhuoneessa melkein 20 vuotta. Varsinaisissa vaaleissa hän voisi onnistua ruostevyöhykkeen ehdokkaana pitämään alueen osavaltiot republikaaneilla.

Mielenkiintoisin nimi on kuitenkin Marylandin kuvernööri Larry Hogan. Maryland on yksi demokraattivaltaisimmista osavaltiosta Yhdysvalloissa ja tästä huolimatta Hogan on onnistunut valituttamaan itsensä jo toiselle kaudelle kuvernöörinä.

Tapasin kuvernööri Hoganin lyhyesti viime vuoden välivaalimatkallani vieraillessani hänen kampanjapäämajassa. Sanotaan, että amerikkalaiset valitsevat ehdokkaan sen perusteella, kenen kanssa voisivat lähteä kaljalle, ja leppoisa sekä miellyttävä Hogan sopii tähän kuvaan täydellisesti.

Henkilökohtaisen miellyttävyyden lisäksi hänen linjauksensa ovat republikaanille poikkeuksellisen edistyksellisiä, tästä syystä monet osavaltion demokraateista tukevat häntä julkisesti. Hogan tukee samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta, tiukempaa ympäristölainsäädäntöä ja rajoituksia aseenkanto-oikeuteen. Hän on taistellut vakuutusyhtiöitä vastaan ja vetänyt Marylandin kansalliskaartin joukot pois Yhdysvaltain etelärajalta vastalauseena presidentin maahanmuuttopolitiikalle.

Keskusteluissa Hogan osoittautui varsin pragmaattiseksi poliitikoksi. Häntä ei kiinnosta onko esitys republikaanien vai demokraattien vaan toimiiko se. Hogan on hyvin maltillinen republikaani ja kehottanut puoluetta laajentamaan kannattajakuntaa vähemmistöihin ja liberaaleihin. Näin hän olisi sellainen ehdokas, jolle demokraattien olisi hyvin vaikeaa löytää sopivaa vastaehdokasta.

Mahdollisesta ehdokkuudestaan Hogan on todennut, että ”kukaan ei ole onnistuneesti haastanut istuvaa presidenttiä esivaaleissa sitten 1884. Olen toinen republikaani (kuvernööri) Marylandin historiassa, todennäköisyydet lienevät samat”.

Kirjoittaja on tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella.