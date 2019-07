Kolumni: Amerikkalaisten lomakompleksi on työhulluuden kääntöpuoli

Mulla alkoi loma! Näin suomalainen ystäväni tykitti juhannuksen jälkeen Facebookissa ja sai lyhyessä ajassa lähes 100 tykkäystä ja reilut 30 tsemppaavaa kommenttia. Pysähdyin postauksen äärellä. Ihmettelin pysähtymistäni, sillä loman aloittaminen kesäkuussa Suomessa on maailman luonnollisin asia, ja moista ilouutista tuleekin jakaa. Sitä paitsi vuoden työssä puurtanut korkealle koulutettu lastentarhanopettaja on sen totta totisesti ansainnut.

Sitten tajuan: amerikkalaiset ystäväni eivät tavatessa juuri lomista puhu, puhumattakaan, että he ilmoittaisivat asiasta julkisesti Facebookissa. Jos he jotain mainitsevat, he saattavat ohimennen sanoa matkustavansa seuraavalla viikolla johonkin rantakohteeseen – Havaijille tai Meksikoon – tai piipahtavansa ”Euroopassa”.

Se näkyy jo siis puheissa ja asenteissa: lomaan suhtaudutaan ihan eri tavalla Yhdysvalloissa kuin Suomessa. Ilmiön takana vaikuttavat kuitenkin suuret yhteiskunnalliset pyörät, johon työntekijä ei voi itse juurikaan vaikuttaa.

Yhdysvalloissa ei ole sellaisia työlainsäädännön takaavia lomia kuin Suomessa, vaan lomapäivät ja niiden määrä riippuvat työnantajan anteliaisuudesta. Amerikkalainen ansaitsee keskimäärin noin 15 lomapäivää vuodessa. Vapaiden määristä sovitaan työsopimusta allekirjoitettaessa.

Lomalainsäädännön puuttuminen ei ole mikään yllätys. Yllättävää kuitenkin on, että vuonna 2018 amerikkalaisista reilu puolet eli 54 % jätti pitämättä heille kuuluvia lomapäiviä.

Jopa niistä vähistä.

Tällainen käytös (tai asenne) sopii hyvin yhteiskuntaan, jossa tuotannon pyörät pyörivät seitsemänä päivänä viikossa kalenterivuoden ympäri. Ja jossa jokainen elämäntapavalinta liittyy tavalla tai toisella kuluttamiseen tai jopa edellyttää sitä, oli kyse sitten lomasta, vuodenaikojen vaihtumiseen liittyvistä rituaaleista tai muista kalenterivuoden juhlista.

Joku on jossain lohkaissut, että eurooppalaiset maksimoivat onnensa vapaa-ajalla, amerikkalaiset työnteolla.

Viime vuosina tätä työhulluutta kuvaavaa asennetta on alettu arvostella. Kun ihmiset eivät pidä heille kuuluvia lomavapaita, yhteiskunta itse asiassa menettää 260 miljardia dollaria, joka tästä toiminnasta seuraisi.

On huomattu, että levännyt työntekijä on oikeastaan tuotteliaampi kuin se, joka ei edes uskalla jäädä lomalle työpaikan menettämisen pelossa. Tutkimukseen osallistuneista useampi kuin joka neljäs nimittäin kertoi loman pitämättä jättämisen syyksi sen, että he haluavat antaa työnantajalle työlleen omistautuvan ja lojaalin työntekijän vaikutelman. Lomalla lököily toisi tähän kuvaan särön.

Kummallista kyllä, World Economics Forumin tilastoissa Yhdysvallat sijoittuu neljännelle sijalle, mitä tulee yhteiskunnan kilpailukykyyn.

Pitkiä, kuuden viikon palkallisia lomia työntekijöille myöntävä Ruotsi sijoittuu samassa vertailussa Yhdysvaltain edelle eli toiselle sijalle. Hyvin levänneet ja lomailleet työntekijät ovat siis tuotteliaampia kuin työn ääressä ilman vapaita kärvistelevät amerikkalaiset.

Loma kunniaan, amerikkalaiset!