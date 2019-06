Kolumni: Frendien paluuta on toivottu kovasti — onko se uhka vai mahdollisuus?

Sub uusii parhaillaan huippusuosittua komediasarjaa Frendit, joka alkoi 25 vuotta sitten ja päättyi 15 vuotta sitten. Frendien paluusta telkkariin on huhuttu jatkuvasti ja sitä on myös kovasti toivottu.

Jennifer Aniston oli äskettäin vieraana The Ellen DeGeneres Show’ssa, kun häneltä kysyttiin halusta palata Rachel Greenin rooliin. Aniston oli heti valmis hommaan ja arveli, että ”pojat” lähtisivät mukaan myös.

Sarjan luojiin kuuluva Marta Kaufmann on kuitenkin toista mieltä. Hänen mielestään 29 Frendit menettäisi olemuksensa, mikäli roolihahmot olisivat ikääntyneet realistisesti.

Kaufmann on oikeassa. 29 On vaikea kuvitella viisikymppiset ystävykset hengailemassa jatkuvasti yhdessä ja osittain jopa asumassa samassa kämpässä. Missä ovat heidän työnsä, perheensä, puolisonsa ja lapsensa?

Nuoruusaikojen parisuhdehässäkkä keski-iässä tuntuisi lähinnä säälittävältä.

Uusi Frendit olisi pakostakin aivan eri komediasarja kuin entinen. Pelkkä nimi ja tutut roolihahmot sekä näyttelijät eivät vielä riitä. Ei vaikka siihen lisäisi nostalgian päälle.

Olisi toki mahdollista antaa Frendien kasvaa realistiseen ikäänsä ja toimimaan sen mukaisesti. Ehkä he tosiaan ovat yhä ystäviä ja yhteydessä toisiinsa.

Antaisin tällaiselle komediasarjalle mahdollisuuden. Varsinkin kun olen suunnilleen samassa iässä itsekin.

Tehtäköön kuitenkin selväksi, että tällä hetkellä Frendit ei ole tekemässä paluuta.