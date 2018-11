Kolumni: Hyvät ihmiset tekevät Brasilian

Rehellisyys ei ole niitä hyveitä, jotka ensimmäisenä liitetään brasilialaisiin. He itse tuovat esiin, että kaikki yrittävät huijata, niin köyhät kuin rikkaat, kauppiaat kuin poliitikot. Se on ikään kuin maan tapa.

On siis virkistävää kuulla tarinoita, joissa tämä stereotypia kumotaan. Mieheni serkku oli aikoinaan häämatkalla Maceióssa Koillis-Brasiliassa, joka on yksi Brasilian köyhimpiä alueita. Siellä on paljon myös rikollisuutta, joten serkkupoika oli jo ennen matkaa varma, että jotain ikävää tapahtuu. Ennustus toteutuikin, ja serkun lompakko katosi.

Lompakon mukana hävisivät kaikki henkilötodistukset, luottokortit ja käteinen. Luonnollisesti hän luuli, että saa heittää kukkarolle ja sen sisällölle hyvästit ja rikolliset pääsevät käsiksi loppuunkin omaisuuteen.

Ihme kuitenkin tapahtui. Lompakon katoamispäivän iltana serkun hotelliin käveli nuori mies kukkaro mukanaan. Mies oli löytänyt sen ja päättänyt etsiä omistajan, vaikka se vaati pitkän kävely­matkan ja monta turhaa käyntiä alueen eri hotelleissa. Lopulta onnisti ja lompakko päätyi oikealle omistajalleen.

Hämmästyttävintä tässä tarinassa on se, että koko kukkaron sisältö oli tallella eikä sen löytäjä suostunut ottamaan edes löytöpalkkio­ta. Mies oli vaatimattoman näköinen, ei missään tapauksessa rikas, joten melkoinen tarina.

Olen usein törmännyt kadulla koiranomistajiin, joiden lemmikit paljastuvat entisiksi kodittomiksi koiriksi. Kerran tapasin naisen, jolla oli kotonaan 12 kissaa ja 26 koiraa, kaikki kadulta pelastettuja. Olen kuullut muitakin vastaavia tapauksia, joissa eläin­rakas ihminen on haalinut kotiinsa tusinoittain kaltoinkohdeltuja eläimiä vaikka rahaa ei paljon olisikaan. Rakkaus eläimiin on ollut liian vahva.

Julkinen terveydenhuolto on Brasiliassa jatkuvan valituksen aihe, mutta se, mistä valitetaan, on tarvikkeiden puute ja tilojen surkea kunto. Näistä saa syyttää poliitikkoja.

Terveydenhuollossa työskentelevät ihmiset tekevät parhaansa. Eräs tuttavani oli käynyt monta kertaa yksityisten lääkärien vastaanotolla mutta rahatilanteen huonontuessa joutui menemään julkiselle puolelle. Paikka oli surkeassa kunnossa, maalit lohkeilivat seinässä ja ikkunoita oli rikki. Lääkäri oli kuitenkin empaattinen ja kuunteleva, toisin kuin aiemmat lääkärit. Voi arvata, kummastako hän koki saaneensa apua. Siitä, jonka vastaanottohuoneessa oli upottavat nojatuolit ja kahvitarjoilu, vai siitä, missä lääkäri oikeasti halusi tietää, mitä kuuluu.

Katolinen kirkko ei syystäkään ole kovin hyvässä maineessa, mutta hyväntekeväisyyttä se sentään tekee. Kaupungissani on kirkko, johon voi luovuttaa ylimääräisiä, voimassaolevia lääkkeitä, joita sitten jaetaan ilmaiseksi niitä tarvitseville. Epäselvää on, vaativatko he reseptin vai voiko sinne vain lampsia sisään ja vaatia antibioottia tai morfiinia.

Aina valitetaan siitä, miten huonosti asiat ovat Brasiliassa. Ilman sydämellisiä ihmisiä ne olisivat vielä huonommin.

Kodittomia ja syrjäytyneitä ihmisiä on paljon, mutta paljon on myös onneksi heitä, jotka haluavat auttaa.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.