Kolumni: Konserni sinä olet tähti

Sanoma-konsernissa osataan pelata yhteen. Jos kuulet radioäänen Sanoman kanavilla, on hyvät mahdollisuudet, että sama ihminen näkyy illalla Sanoman tv-ohjelmissa.

Esimerkiksi Radio Suomipopin juontajista on tehty määrätietoisesti Nelosen tv-tähtiä. Aamulypsyn Jaajo Linnonmaalla on Haluatko miljoonääriksi, Juha Perälällä Erikoisliikemiehet ja Anni Hautalalla Idols ja Kaikki vastaan yksi. Lisäksi päiväjuontajista Sami Kuronen juontaa Temptation Islandia ja Toisenlaisia äitejä, Juuso Mäkilähde Idolsia ja Selviytyjiä...

Konsernin ja sen työntekijöiden kannalta strategia on älykäs. Pienessä piirissä on helppo sopia asioista, työntekijöiden henkilöbrändit kasvavat ja he sitoutuvat työnantajaansa.

Eikä katsojilla liene suuremmin valittamista. Sanoman juontajat pärjäävät hyvin kaikissa medioissa. Sitä olisi toki hyvä pohtia, milloin katsoja tylsistyy törmätessään aina samoihin tyyppeihin?

Tänä vuonna Sanoma on laajentanut ”tähtitehdastaan” yritysostoilla. Se on hankkinut Suomen suurimman festarijärjestäjän N.C.D. Productionin ja osuuden musiikkiyhtiö Kaiku Entertainmentista.

Nyt Sanoman johdolla on halutessaan mahdollisuus päättää, kenestä tulee Suomen seuraava musiikkitähti. Hänet voidaan laittaa voimasoittoon Sanoman radioon, pyytää vieraaksi Sanoman tv-ohjelmiin ja ottaa esiintyjäksi Sanoman festareiden päälavalle. Brändiä voi höystää isoilla artistihaastatteluilla vaikkapa Sanoman Hesarissa.

Mutta eihän bisnes nyt niin härskisti toimi? Eihän?