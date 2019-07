Kolumni: Korvamato, Gaga ja Winehouse – italialaistaustainen tähti sopisi esittämään idoliaan täydellisesti

Minulla on soinut päässä jo tovin sitkeä korvamato. Kyseessä ei ole mikä tahansa rallatus vaan Oscar- ja Golden Globe -palkittu voimaballadi "Shallow”. Kappaleen esittävät Bradley Cooper ja Lady Gaga. He myös tähdittävät elokuvaa A Star is Born, jonka soundtrackista korvamatoni on kuoriutunut.

Kappale on iso hitti ja soi radiossa säännöllisesti. Myönnettäköön, että muutaman kerran olen myös kaivanut kipaleen Youtubesta ja katsellut elokuvan tiiseriä sillä silmällä.

Nyt aionkin vuokrata pätkän suoratoistopalvelusta. Leivon vadelmaista mutakakkua ja pidän yksityisen leffaillan. Varmuuden vuoksi varaan Nessuja paketillisen sohvan käsinojalle, sillä aion tyydyttää romantiikan- ja draamannälkäni kertalinttuulla.

Olen valmistautunut leffasessioon huolellisesti: olen katsonut Cooperin ja Gagan haastatteluja, lukenut arvosteluja, mutta erityisen vaikutuksen teki Netflix-dokumentti ”Five Foot Two”.

Gagasta kertovassa dokumentissa on oudosti jotain tuttua: italialaistaustainen nuori, poikkeuksellisen lahjakas muusikko kipuilee maineen ja normaalin elämän ristivedossa, eivätkä päihdyttävät tuotteetkaan vieraita ole.

Välillä tuntuu, että katsoo dokumenttia Amy Winehousesta. Tämä ei ole sattumaa, sillä Winehouse on Lady Gagan suuri idoli ja innoittaja.

Edesmenneestä Winehousesta on tekeillä elokuva ja etukäteen on spekuloitu Gagan sopivan pääosan esittäjäksi täydellisesti.

Samaa mieltä. Senkin elokuvan haluan ehdottomasti nähdä.