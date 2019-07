Kolumni: Lyhyydellä on merkitystä

Antenni

Suoratoistopalveluita on jo melkoinen määrä, ja lisää on tulossa. Seuraava vaihe kehityksessä on, että suoratoistopalvelut alkavat erikoistua – tavalla tai toisella. Tähän markkinarakoon iskee Quibi, joka aloittaa toimintansa keväällä 2020.

Quibi tulee sanoista quick bits, pikapalat. Tämä viittaa siihen, että Quibin ohjelmat ovat lyhyitä, alle 10-minuuttisia. Tämä taas johtuu siitä, että Quibi on tarkoitettu nimenomaan mobiililaitteille. Niillä yleensä katsotaan nimenomaan lyhyitä videoita, harvemmin kokonaisia elokuvia.

Quibi on jo kerännyt rahaa sijoittajilta miljardi dollaria ja aikoo kerätä 500 miljoonaa lisää ennen lanseerausta. Rahat käytetään sisältötuotantoon sekä markkinointiin. Quibi lupaa katsottavaksi 7 000 videota vuoden kuluessa aloittamisesta.

Ohjelmisto on sisällöllisesti sitä samaa kuin muuallakin: käsikirjoitettua draamaa, komediaa, erilaisia kisailuita ja uutisia. Tavoitteena on aloittaa uusi show joka toinen viikko. Mainoksettoman version kuukausimaksu on 7,99 dollaria.

Quibi on liikkeellä isoin panoksin ja tosissaan. Sopimuksia on tehty tuttujen Hollywood-nimien kanssa. Esimerkkeinä mainittakoon Steven Spielberg, Sam Raimi, Doug Liman, Antoine Fuqua, Mike Russo, Peter Farrelly, Guillermo del Toro ja Tyra Banks.

Hollywood-veteraani Jeffrey Katzenberg kutsuu Quibia television tulevaisuudeksi. Hän saattaa hyvinkin olla oikeassa. Elämä on jo nyt pitkälti mobiilissa.