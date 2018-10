Kolumni: Miksi Turkki ei esitä todisteita?

Mitä kovempia väitteitä esitetään, sitä kovempia pitäisi olla myös todisteiden. Toimittaja Jamal Khashoggin väitettyyn murhaan liittyvää todistusaineistoa ei ole jostain syystä tuotu julkisuuteen lainkaan.

Uutistoimisto Reuters kertoi keskiviikkona haastatelleensa seitsemää johtavaa turvallisuusasiantuntijaa Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Kaikki olivat varmoja siitä, että Turkki ei ole toimittanut länsimaille mitään sellaista video- tai äänimateriaalia, joka todistaisi Turkin mediassa pyörivät väitteet todeksi.

Turkkilaislehti Yeni Safak kuvaili samana päivänä Khashoggin kidutusmurhan verisiä yksityiskohtia. Jos tiedot perustuivat Khashoggin Apple-kellon tallentamaan ääninauhaan, miksi nauhaa ei ole julkistettu ja miksi Apple väittää, ettei nauhoituksen tallennus iCloudiin olisi ollut edes teknisesti mahdollista?

Se, että tiedot ovat peräisin Yeni Safak ja Sabah-lehtien kaltaisilta Erdoganin hallinnon luottomedioilta tekee todisteiden puuttumisesta vielä huutavamman epäkohdan.

Sama kuin Skripalien myrkytystutkimuksia olisi seurattu Russia Todayn tai Sputnikin varassa.

Jamal Khashoggin katoaminen on tosiasia. Hän meni rakennukseen sisälle, eikä tullut ulos – ainakaan samasta ovesta. Kaikki muu on spekulaatiota niin kauan kun ei ole todisteita. Isossa lähetystörakennuksessa on voinut olla toimittajan katoamisen aikaan ketä tahansa.

Jos Turkki pystyy luovuttamaan nauhansa puolueettomille tutkijoille, ja se todetaan aidoksi, Jamal Khashoggin tapaus aivan varmasti muuttaa Lähi-idän valta-asetelmia Turkin hyväksi ja Saudi-Arabian tappioksi. Kaulankatkojahallinto jää yksin. Miksi Turkki ei siis toimi?