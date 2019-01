Kolumni: Nainen, älä sorru kostokroppaan

AVAlla pyörii tosi-tv-sarja Kostokroppa Khloen malliin, joka hämmentää minua. Tarkoitan nimenomaan tuota kohtaa ”kostokroppa”. Tarkistin varmuuden vuoksi, että olin ymmärtänyt termin oikein. Kyllä olin.

Kostokroppa tarkoittaa sitä, että eron jälkeen nainen pistää elämäntyylinsä remonttiin saavuttaakseen unelmiensa vartalon. Tällä ilkutaan eron toiselle osapuolelle tyyliin: ”jäät ikuisiksi ajoiksi ilman tätä herkku-bodya”.

Ymmärrän teorian, käytäntö jää epäselväksi. Eihän mies ottanut eroa tulevasta upeasta vartalosta, vaan nimenomaan nykyisestä plösähtäneestä. Jos olisi pysytty yhdessä, vartalo olisi pysynyt entisellään.

Eikä eron syy luultavasti ollut vartalomalli, vaan yleensä kyse on henkisistä asioista. Yhdessäolo alkoi olla niin ikävää, että oli järkevämpää erota. Parisuhteen idea ei saisi olla yhdessä kärsiminen.

Joskus varmaan joku pinnallinen mies on ottanut eron nimenomaan toisen osapuolen ylimääräisten kilojen vuoksi. Ehkä tällainen mies todella kelpuuttaisi timmin exänsä takaisin, mutta ei kai kukaan nainen tuollaiseen suhteeseen oikeasti halua palata?

Kostokroppa tarkoittaa sitä, että nainen hävisi eron. Eron vuoksi hän muutti elämäntapansa perusteellisesti vain näyttääkseen exänsä silmissä hyvältä. Nainen haluaa yhä tehdä vaikutuksen entiseen puolisoonsa, eli hän on jäänyt riippumaan jo päättyneeseen parisuhteeseen. Tuo on säälittävää. Katkeruus on käsinkosketeltavaa.

Jos nainen todella haluaa näyttää entiselle miehelleen, hän viis veisaisi exästä. Jatkaisi vain elämäänsä entiseen tyyliin, ensin sinkkuna, sitten ehkä uuden kumppanin kera. Liikakiloista eroon pääseminen ja kuntoilu ovat toki hyväksi terveydelle, mutta kosto on huono motiivi moiselle. Varsinkin kun tuo ei jätkästä edes kostolta tunnu, vaan lähinnä nololta huomion kerjäämiseltä.