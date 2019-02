Kolumni: On olemassa yksi paikka, jossa naisilla on ehdoton ylivalta

Viime lauantai-iltana koin ahaa-elämyksen. On yksi paikka, jossa naisilla on ehdoton ylivalta, ja se on Radio Suomen soittolista.

Radio Suomen musiikkivalinnoista on keskusteltu väsyksiin asti. Siellä nyttemmin soitettava musiikki ei miellytä uskollisimpia vakiokuuntelijoita, mutta loppujen lopuksi sillä ei ole kovin suurta väliä. Hehän pysyvät kanavalla, olipa musiikki mitä tahansa.

Minne he lähtisivät? Mikä tahansa kaupallinen kanava riitelisi useimpien korvaan Radio Suomea pahemmin. Sieltä tuskin tulisi musiikin välissäkään mitään mielenkiintoista, maakunnan asioista puhumattakaan.

Tärkeintä onkin seisauttaa satunnainen kanavien välillä seilaava.

Se ahaa-elämys tuli Emma-gaalaa katsoessa. Kaikki palkitut ja eri ”kategorioihin” päässeet naisartistit olivat tällaiselle Radio Suomen, podcastien, Yle1:n ja Puheen kuuntelijalle vanhoja tuttuja. Heitä kaikkia olin kuullut lukemattomia kertoja radiosta.

Ja vaikka eräs radiotoimittaja kutsuikin vallitsevaa naislaulugenreä ”seksin puutteessa vaikeroiviksi nuoriksi naisiksi”, omaa korvaani monet miellyttävät paljon paulakoivuniemiä enemmän.

Sen sijaan Emma-gaalan miesartistit olivat ihan vieraita. Pöydän putsanneesta Pyhimyksestä olin kuullut, mutta tuskin laulujaan tunnistaisin. Mikael Gabriel esiintyy iltapäivälehdissä.

Hienoa, nuoret naiset! Pitäkääkin mieskolleganne tukevasti takamatkalla!