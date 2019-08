Kolumni: Sota Spider-Manista on sota rahasta

Antenni

Tekin tätä olette varmaan joskus miettineet. Kun kerran Spider-Man on Marvel-hahmo, miksi Spider-Man-elokuvia tekee Sony, eikä Marvelin omistama Disney?

Ennen kuin supersankarielokuvista tuli Hollywood-normi Sony hankki itselleen oikeudet Spider-Maniin. Disney ei ollut vielä tässä vaiheessa ostanut Marvelia. Sam Raimin ohjaama Spider-Man-elokuva ilmestyi vuonna 2002, oli menestys ja sai jatko-osia.

Vuonna 2008 ensi-iltansa sai ensimmäinen Iron Man, mistä alkoi yli 20 elokuvan mittainen Disneyn supersankarileffojen menestyksekäs putki. Avengers-porukkaan haluttiin myös Spider-Man mukaan, joten vuonna 2015 Sony ja Disney tekivät diilin. Hämis jatkaisi Sonyn elokuvissa, mutta Disney lainaisi hahmoa Avengers-elokuviinsa.

Jonkin aikaa sitten Disney ilmoitti tyytymättömyytensä tilanteeseen. Hiirijätti halusi suuremman osuuden Hämis-elokuvien tuotoista. Sony ei halua enempää maksaa. Spider-Man: Far From Home (2019) on kerännyt lipputuloja 1,1 miljardia dollaria, mikä tekee siitä Sonyn kaikkien aikojen tuottoisamman elokuvan.

Marvel Studiosin johtaja Kevin Feige on ollut tuottamassa myös Sonyn Spider-Man-elokuvia. Koska Sony ei suostu uuteen rahanjakoon, mies ei aio enää tuossa hommassa jatkaa. Nyt näyttää siltä, että Hämistä ei enää nähdä Avengers-tiimissä ja Sony jatkaa omien Spider-Man-elokuvien tekemistä ilman Disneytä ja Marvelia.

Koossa on kaikki some-myrskyn ainekset. Elämä jatkuu silti.