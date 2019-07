Kolumni: Suomen muotoisen kiven sisällä

Entä jos oisin seitsemän oikein lotossa veikannut? Näin Arttu Wiskari laulaa alkutahdit hitissään Suomen muotoisen pilven alla.

Ennen sanottiinkin, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Jos nykyhetken villeimmät poliittiset suunnitelmat toteutuvat, lottovoittaja ja muuten taloudellisesti menestyneet saattavat jatkossa kulkea rakkaassa kotimaassaan pallo jalassa.

Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelman toinen verotavoite on veropohjan tiivistäminen. Ohjelman viidennessä liitteessä kuvataan toimenpideohjelmaa, jolla laajennetaan Suomen veropohjaa ja lisätään läpinäkyvyyttä.

Ensimmäisen kohdan mukaan ”selvitetään, onko mahdollista ottaa käyttöön veromallia, joka estää ulkomailla asuvien Suomessa verovelvollisina olleiden myynteihin, lahjoihin ja perintöihin liittyvien verojen välttämisen”.

Valtiovarainministeriö lähettikin jo kesäkuussa lausuntopyynnön maastapoistumisverotuksesta yrityksille. Saatesanojen mukaan lakimuutokset turvaisivat Suomen verotusvaltaa tilanteissa, joissa varoja tai yrityksen kotipaikka siirtyy ulkomaille.

Politiikan kentältä välittyy halu ulottaa sama jatkossa myös yksityishenkilöihin, joten ajatusta lienee viisasta sulatella hyvissä ajoin. Sanna Marin (sd.) on jo aiemmin pohtinut, voisiko verojen vuoksi maasta muuttavaa kohdata kansalaisuuden menetys tai muu vastaava rangaistus.

Mittakaavaa hakiessa on todettava, että nykyisin Suomen kansalainen ei menetä kansalaisuuttaan edes silloin, kun hän saa toisen valtion kansalaisuuden.

Maastapoistumisveroa on esitetty perittäväksi tilanteissa, joissa verovelvollinen henkilö muuttaa pois kotimaastaan ja myöhemmin myy, lahjoittaa tai jättää perinnöksi omaisuutta, jonka Suomessa asumisen aikana noussutta arvoa ei ole verotettu. Tässä ei kyseltäisi muuton syiden perään.

Tarkoituksena on estää verokarhun kynsien lipsuminen tilanteessa, jossa realisoimattomia voittoja sisältävät varat siirtyvät omistuksen muuttumatta valtion verotusvallan ulkopuolelle. Päämääränä on varmistaa myyntivoittojen ja lahjojen verotus siellä, missä varoja on vuosien mittaan tahkottu.

Säännös voisi tulla aitoon tarpeeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa omistaja muuttaa ulkomaille myydäkseen alkujaan suomalaisen yrityksensä verovapaasti.

Yksityishenkilöiden kohdalla tilanne muuttuu haasteellisemmaksi. Ihmisten ja resurssien maassa pitämistä on yritetty maailmanhistoriassa onnistumatta sen paremmin piikkilangoilla kuin muureillakaan.

Kiitos EU:n tarjoamien perusvapauksien aivan älytöntä verotuksellista piikkilanka-aitaa nykyhallitus ei voi pystyttää, vaikka sellaistakin kenties voitaisiin tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden retoriikalla perustella.

Jo nyt Suomesta muuttaa pois enemmän korkeakoulutettuja kuin tänne tulee. Muuttolaatikot on huoletonta pakata, kun ei ole vielä kertynyt pääomaa rajalla verotettavaksi.

Ikävä kyllä nuoren koulutetun henkilön mukana lähtevät myös hänen tulevat verotuottonsa ja osaamispääomansa.

Miksei hallitus käytä samaa energiaa hurjan vaihtoehdon ideoimiseen? Voitaisiinko verotuksellisia ja muita olosuhteita kehittää sellaisiksi, että harva edes haluaisi lähteä Suomesta?

Voisiko joku vapaaehtoisesti haluta jäädä tai jopa tulla tänne? Se taitaisi olla liian innovatiivista ajattelua.

Kirjoittaja on Nordnetin osakestrategi ja sijoituskirjailija.