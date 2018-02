Kolumni: Suomi olisi valmis Uuno Turhapuron paluulle

Yhdysvalloissa vanhat tv-sarjat palaavat telkkariin innokkaasti joko entisellään (Roseanne, Will & Grace, Murphy Brown) tai uusin näyttelijöin (Dynastia, Miami Vice, MacGyver). Sama koskee myös elokuvia.

Miksi tätä ei harrasteta Suomessa ahkerammin? Tuttu nimi myy, koska se on jo valmiiksi markkinoitu. Myös nostalgia vetoaa ihmisiin. Mahdollisuuksia olisi vaikka kuinka. Muutama esimerkki: Metsolat, Blondi tuli taloon, Pekka ja Pätkä, Hovimäki, Kyllä isä osaa, Pirunpelto, Komisario Palmu, Niskavuori, Reinikainen, Sisko ja sen veli, Suomisen Olli, Fakta homma ja Mummo. Näitähän riittää.

Tietenkin rakastettujen klassikoiden paluu herättäisi myös vastarintaa. Lisäksi aina on olemassa ”pieleen menee kuitenkin” -koulukunta. Niin voi mennäkin, vaan entä sitten? Ei se niin vakavaa ole.

Kehotan menemään suoraan suomalaisuuden ytimeen ja tarttumaan yhteen suosituimmista kotimaisista viihdebrändeistä. Maa on valmis Uuno Turhapuron paluulle ja nimenomaan tv-sarjana.

Unohtakaa Spede ja Vesa-Matti Loiri. Uusi Uuno Turhapuron elää 2010-luvun Suomessa, tässä meidän todellisuudessamme. Spede ei juuri arvoa naisille antanut, mutta uudessa sarjassa he olisivat hyvin esillä.

Uusi Uuno on elämäntapatyötön, joka välttelee viranomaisten aktivointiyrityksiä taidokkaasti ja jokaisen porsaanreiän hyödyntäen. Kaunis vaimo Elisabeth on ammattibloggari ja siksi julkkis. Elisabethin isä on poliittisesti aktiivinen konservatiivinen pankkiiri, joka ei voi liberaalia Uunoa sietää.

Uunon posseen kuuluvat Härski Hartikainen ja ”insinööri” Sörsselsön muodostavat rap-duon, joka on omasta mielestään jatkuvasti suuren läpimurron kynnyksellä. Näyttelijöiden valinnat ja muut yksityiskohdat jätän ammattilaisille. Menneisyyttä ei tarvitse kunnioittaa liikaa. Tärkeintä on, että lopputulos viihdyttää.