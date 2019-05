Kolumni: Tämä aamu voi muuttaa maailman

Elon Muskin suunnitelmille on helppo hymähdellä. Kaikki tiedämme, että Marsin valloitus tai Hyperloop-junien rakentelu on tosiasiassa aika paljonkin haastavampaa kuin mitä keksijämiljardööri ja hänen SpaceX-yhtiönsä antavat ymmärtää.

Tänä aamuna Kennedyn avaruuskeskuksesta taivaalle laukaistava Falcon 9 -raketti voi kuitenkin oikeasti muuttaa maailman.

Raketin lastina olevat 60 viestintäsatelliittia ovat nimittäin ensimmäiset niistä lähes 12 000 Starlink-satelliitista, joilla Musk aikoo saada mobiilin laajakaistan maapallon syrjäisimpiinkin kolkkiin.

Mitä kaikkea muuta näillä satelliiteilla voidaan ja tullaan tekemään, on hyvä kysymys. Yhdysvaltain liittovaltion viestintäkomissio FCC on joka tapauksessa mukana juonessa, sillä se on antanut Muskille luvan – sinunkin puolestasi – ensimmäisten 4 425 satelliitin laukaisuun.

Supernopean internetin saaminen valtamerten, aavikoiden ja mannerjäätiköiden kaukaisimpiinkin kolkkiin on sinällään jalo tavoite.

Maailman ihmisistä noin puolet on edelleen vailla minkäänlaista nettiyhteyttä, arvioi Maailmanpankki. Heidän kehittymättömille, usein maaseutuvaltaisille asuinseuduilleen ei olla ihan lähiaikoina vetämässä kiinteää laajakaistaa.

Starlinkin tulo voi myös vaikeuttaa verkkoliikenteen valtiollista sensurointia. Nyt kun mannertenväliset verkkoyhteydet menevät vielä oikeasti kaapeleina merten pohjassa, liikennettä voidaan valvoa ja sitä voidaan jopa yrittää irrottaa muusta maailmasta. Kymmenen vuoden päästä kaikki voi olla toisin.

Nimenomaan 10 vuotta on se aika, jossa 12 000 Starlink-satelliitin pitäisi ilmestyä Maan kiertoradalle. Tälle vuodelle on luvassa vain ”kolmesta seitsemään” 60 satelliitin laukaisua, mutta ensi vuodesta alkaen Starlink-satelliittien määrän pitäisi lisääntyä hurjalla 1 000–2 000 kappaleen vuosivauhdilla.

Tätä voi verrata siihen, että tällä hetkellä Maan kiertoradalla on vain 2 100 toimivaa satelliittia maailman kaikilta eri toimijoilta.

Kenelle Musk sitten aikoo myydä uudet superverkkoyhteytensä? Asiakkaita ei ole vielä edes yritetty hankkia, koska aikataulun on ensin varmistuttava, mutta teleoperaattorit ja eri maiden hallitukset ovat keksijän mukaan potentiaalisimmat asiakasryhmät.

Muskin mukaan hankkeessa edetään kysynnän mukaan. Uusia yhteyksiä aletaan markkinoida ensi vuoden alussa. Kaupallisesti kannattava kokonaisuus pitäisi olla käsissä siinä vaiheessa, kun taivaalla noin tuhat omaa satelliittia. ­ 29 12 000 satelliittiin edetään vain, jos tulevaisuuden tarpeet sitä vaativat.

Kilpailijoitakin toki on, mutta yhdelläkään muulla ei ole käytössään toistuvasti käytettäviä kantoraketteja. Se tuo valtavan kilpailuedun, koska nimenomaan laukaisut ovat kalliita, eivät satelliitit.

Satelliitteja aiotaan uusia 4–5 vuoden välein, koska teknologia kehittyy nopeasti. Avaruusromuongelmaa ei kuitenkaan pitäisi tulla, koska Muskin satelliitit on rakennettu siten, että ne tuhoutuvat 95-prosenttisesti heti ilmakehään saavuttuaan. Loput viisi prosenttia palavat ilmakehässä. Yksikään kilpailija ei voi sanoa samaa.

Aika näyttää, missä määrin lupaukset pitävät paikkansa. Varmaa kuitenkin on, että Elon Muskin rooli on muuttumassa. Kansainvälisen avaruusaseman rahtari kurottelee kohti maailman herruutta.