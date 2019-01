Kolumni: Tätäkö on länsimainen demokratia?

Olen kirjoittanut 2000-luvulla varmaankin satoja lehtijuttuja siitä, mitä jossakin päin maailmaa tapahtuu seuraavaksi. Näkemys on syntynyt asiasta kuin asiasta, koska nykymaailma tulvii tarkkaa tietoa ja huippuasiantuntijoiden analyyseja.

Tiistain brexit-äänestyksen jälkeen oli kuitenkin sellainen olo, että tulevasta ei voi sanoa mitään.

Liikkuvia osasia on liikaa ja Britannian poliittinen kenttä aivan hajallaan. Theresa Mayn hallituksella on parlamentissa mitätön kahden paikan enemmistö ja maan molemmat valtapuolueet käyvät myös rajua sisäistä taistelua brexitistä.

Minkäänlaisen yhteisen tahtotilan syntyä ei ole näköpiirissä. Ohjaamaton valtiolaiva vain ajelehtii sumussa kohti tuntematonta karikkoa.

Ennakko-odotus oli, että Mayn hallitus selviää keskiviikkoillan luottamusäänestyksestä.

May voi yrittää muuttaa vielä sopimustaan siten, että se menisi läpi parlamentissa, mutta tarvittava yli sadan parlamentaarikon käännyttäminen sopimuksen taakse lienee mahdotonta, koska EU ei ole valmis tarvittaviin kompromisseihin.

Britannia olisi siten menossa kohti kovaa brexitiä, vaikka parlamentin enemmistön tiedetään vastustavan sitä. Yksi vaihtoehto on se, että tämä enemmistö vielä löytää itsensä ja pysäyttää prosessin tavalla tai toisella.

Jos May ei olisi selvinnyt keskiviikkoillan luottamusäänestyksestä, tilanne olisi muuttunut vielä kimurantimmaksi. Avaintoimija on Britannian työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn, joka on brexitin kannattaja mutta Mayn brexit-sopimuksen vastustaja – ja konservatiivien kovan linjan ”brexiteerien” inhokki.

Hän ei olisi saanut taakseen parlamentin enemmistöä vaalienkaan jälkeen, koska työväenpuolueen kannatus on vajonnut kauas konservatiivien taakse ja on nyt noin 35 prosentissa.

Luvut olisivat toisenlaiset, jos puolue olisi lähtenyt tukemaan toisen brexit-kansanäänestyksen järjestämistä. People’s Voten takana on tiistaina julkistetun mittauksen mukaan jo 60,2 prosenttia briteistä.

Avainkysymys voikin olla jatkossa se, vaihtaako työväenpuolue puheenjohtajaa lennossa vai lähteekö People’s Vote -väki kunnolla kaduille. Liikettä johtava työväen­puolueen parlamentaarikko Chuka Umunna vaati keskiviikkona Corbynia tulemaan uuden kansanäänestyksen taakse ”vielä tämän viikon aikana” tai seuraukset eivät jää huomaamatta.

Oululainen demarikansanedustaja Tytti Tuppurainen totesi tiistaina, että brexit osoittaa miten ”populisteilta pettää maa jalkojen alta”.

Valitettavasti asialla on myös toinen puoli. Brexitiä käytetään jo esimerkkinä länsimaisen demokratian kriisiytymisestä. Esimerkiksi Italian Viiden tähden liikkeen perustaja Beppe Grillo ja Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat puhuneet demokratian ”kriisiytymisestä” ja ”kuolemasta”, mikäli Britanniassa päädytään toiseen brexit-kansanäänestykseen – kansan alkuperäistä kantaa kuulematta.

Näillä puheilla on kuulijansa. Kysymys ei ole vain tuleviin eurovaaleihin vaikuttamisesta vaan myös siitä, missä valossa vaikkapa Afrikan diktaattorit näkevät oman tulevaisuutensa. Kuten Japanin pääministeri Shinzo Abe vastikään Maylle totesi, koko maailma seuraa nyt Britanniaa.