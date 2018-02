Kolumni: Vempain pitää salaisuutensa

Perijättären vanhan telkkarin kanssa oli ongelmia. Minulla oli teoriani syistä, mutta sitä varten tarvitsin tarkan tiedon television mallista.

Brändi tietenkin lukee tv:ssä, mutta tarkka malli ei selvinnyt mistään. Varmaankin joku sarjanumero olisi jostakin löytynyt ja sen avulla ongelma olisi googlaamalla selvinnyt.

Liikaa vaivaa, ostin tyttärelle uuden telkkarin.

Ryhdyin pohtimaan, onko kännykkäni iPhone 6 vai 7. Sitä ei lue laitteessa. Joten piti mennä asetuksiin ja sieltä yleisiin tietoihin, mistä sitten löytyy malli. Vielä tällä ero ei selviä, sillä ”malli” on epämääräinen joukko numeroita ja kirjaimia.

Seuraavaksi piti turvautua googlen apuun ja kirjoittaa malli hakukenttään. Johan selvisi.

Tietenkin minun olisi pitänyt muistaa, että iPhone 6:ssa on perinteinen kuulokeliitäntä, kun taas 7:ssa se on uutta mallia. Mutta on kohtuutonta olettaa kaikkien tällaista tietävän ja muistavan. Helpompaa olisi kirjoittaa tarkka malli puhelimeen. Sama ongelma on ollut pari kertaa aiemminkin, kun olen ollut hankkimassa kännykkään uutta akkua.

Joten eikö teknisiin laitteisiin todella voi kirjoittaa selkeästi tarkkoja mallitietoja? Ei luulisi olevan suuri vaiva tai mitään maksavan.

Vai onko tämä alan yleinen salaliitto? Kun teknisiä ongelmia ei saada selvitettyä liian vähäisten tietojen vuoksi, laiska kuluttaja ostaa uuden laitteen.

Lankesin ansaan itsekin.