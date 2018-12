Kolumni: Yrittäjyyskasvatuksella työelämäosaamista

Suomalaisen koulutuksen kentällä on tapahtunut viime vuosina paljon. Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan tänä syksynä. Perusopetus ja lukio saivat uudet opetussuunnitelmat pari vuotta sitten. Ammatillisen koulutuksen reformi uudistaa parhaillaan koko ammatillista koulutusta.

Joulukuun 3. päivänä julkaistiin Suomen Yrittäjien, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen ja Suomen yliopistojen rehtorineuvoston UNIFIn toimesta yhteiset yrittäjyyssuositukset korkeakouluille.

Eikä siinä vielä kaikki. Viime viikolla saatiin tieto, että Jyväskylästä viedään ensimmäinen suomalais-kansainvälinen lukio maailmalle.

Mielenkiintoinen uutinen kuultiin myös osana Slush 2018 tapahtumaa. Peliyhtiö Supercell kertoo perustavansa kumppaniensa kanssa Hive Helsinki -koodauskoulun.

Voi vain todeta, ettei suomalainen koulutus makaa paikoillaan.

Tähän on oma syynsä ja se syy löytyy työelämästä. Työelämä muuttuu kiihtyvällä tahdilla. Uudistuva työelämä haastaa jokaista sen jäsentä päivittämään ja kehittämään omaa osaamistaan. Se haastaa myös koulutuksen järjestäjiä miettimään sitä, millaista on työelämässä arvoa tuottava osaaminen. Niin yksilöille kuin yrityksille.

Yksi työelämässä keskeisesti vaadittava osaaminen on yrittäjämäinen asenne, ajattelu- ja toimintatapa. Myös yrittäjänä toimimisen, yrityksen perustamisen ja johtamisen osaaminen on arvokasta. Viimeisten tutkimusten mukaan yhä useampi nuori on kiinnostunut yrittäjyydestä urana ja ammattina. Itsensä työllistäminen yrittäjyyden kautta on aiempaa tavallisempaa.

Yrittäjyyskasvatus on keino kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista. Se on väline edistää julkaistussa selonteossa mainittuja yrittäjäasennetta ja -valmiuksia, uuden yrittäjyyden synnyttämistä ja yrittäjyyden uudistamista. Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen kuuluu kaikille. Meillä Suomessa on vahvaa osaamista yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Yksi pioneeri on valtakunnallinen YES ry.

Monet yrittäjyyteen liitettävät taidot ja ominaisuudet ovat yleisiä vaatimuksia työelämässä. Siksi niistä hyötyvät kaikki, ei vain yrityksen perustavat tai yrityksen ostavat. Yritteliäisyys on yleissivistystä, josta toivottavasti on vähitellen tulossa myös koko kansan kansansivistystä, kirjoitti jo vuonna 2011 Jyväskylän yliopiston yrittäjyyden professori Matti Koiranen.

Yrittäjäjärjestö haluaa olla yrittäjyyskasvatuksen kehittämiskumppani. Meillä on osaamista siihen, millaista on yrittäjän arki ja ammatti. Meillä on tietoa siitä, miten perustaa, johtaa ja uudistaa omaa yritystä. Meillä on halua yhteistyössä rakentaa entistä elinvoimaisempia ja osaavampia yrityksiä, jotka työllistävät ja tuottavat hyvinvointia ympärilleen.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosta lainaten ”Suomen seuraavankin 100 vuoden menestys rakentuu korkealle osaamiselle ja yrittäjyydelle.” Tähän on helppo yhtyä. Pidetään kasvunmaakunnassa huolta siitä, että osaaminen ja yrittäjyys, eritoten yrittäjyysosaaminen, kukoistavat.

Kirjoittaja on Keski-Suomen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja vuoden 2019 alusta.