Kristalta iso palvelus koko joukkueelle

Ennen lauantain myöhäistä iltapäivää Pyeongchangin olympialaisten ensimmäiset lajit eivät olleet menneet Suomen joukkueelta järin hyvin. Ensimmäinen todellinen valttikortti kuitenkin piti, kun Krista Pärmäkoski taisteli itsensä pronssille.

Hän teki suuren palveluksen sekä hiihtomaajoukkueelle, mutta toivottavasti myös koko Suomen olympiajoukkueelle.

Hyvinkin tuoreessa muistissa on olympiakisoja, jossa epäonnistumisten jatkuva sarja ja mitalitta jääminen kiristää tunnelmaa paineista puhumattakaan. Kun päivä toisensa jälkeen menee ilman mitaleita, ei yksikään urheilija, valmentaja tai urheilujohtaja jätä sitä miettimättä, vaikka jotain muuta väittäisivätkin.

Sekä hiihdon päävalmentaja Reijo Jylhä että Pärmäkosken henkilökohtainen valmentaja, huoltopäällikkö Matti Haavisto pitivät pronssia ennen kaikkea helpottavana. He toivoivat sen vaikutuksen näkyvän sunnuntaina miesten kilpailussa ja Jylhä myös toivoi, että se olisi näkynyt myös naapuristadionilla muutama tunti pronssin jälkeen.

Valitettavasti niin ei käynyt.

Teininä naisten maajoukkueeseen ja Liberecin MM-joukkueeseen vuonna 2009 nousseella Krista Pärmäkoskella on arvokisamitaleja jo vuodesta 2011, mutta monien vaikeuksien jälkeen hän vihdoin viime talven Lahden MM-hiihdoissa pääsi uudelle tasolle. Ensimmäinen henkilökohtainen mitali toi uuden kategorian, jolle hän viimeisen kuukauden aikana on todistanut nousseensa pysyvästi.

Ensin ensimmäinen henkilökohtainen maailmancupin osakilpailun ykkössija ja nyt ensimmäinen henkilökohtainen olympiamitali.

Taustamiehet nostivat lauantaina helpotuksen lisäksi esille vapautumisen. Ilman paineita hiihtävällä urheilijalla on jatkossa mahdollista pärjätä matkalla kuin matkalla.

Pärmäkoski voi nyt ottaa tavoitteekseen vaikka idolinsa Marit Björgenin lyömisen arvokisoissa. Yleensä se tarkoittaisi lähes varmasti uutta mitalia. Charlotte Kallastakin voisi ottaa revanssin vaikka neljän vuoden takaa, jolloin ruotsalainen peittosi hänet Sotshin olympiaviestin kultakamppailussa.

Kiihokkeet lisämenestykselle eivät näiden kisojen aikana lopu.

– Krista on erittäin kovatahtoinen, voitonhimoinen ja -nälkäinen sekä määrätietoinen urheilija, jolla on kaikki ne elkeet, joilla on mahdollisuus pärjätä, tiivisti päävalmentaja Jylhä.

Automaattisesti niin sanotun mitalitilin avaaminen heti arvokisojen aluksi ei toki tuo autuutta loppukisoihin. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka Falunin MM-hiihdot vuodelta 1993, kun Marja-Liisa Kirvesniemi ja Marjut Rolig kävivät tilillä kisojen avauskilpailussa. Sen jälkeen siellä ei ollut toimintaa.

Lauantaina Reijo Jylhä toivoi Kristan pronssista potkua Kaisa Mäkäräiselle, mutta ne potkut menivät ohi taulun ja olympiapettymysten pitkä sarja sai jatkoa. Muut naiset eivät pääse edes takaa-ajoon, kuten mäkimiehet eivät päässeet toiselle kierrokselle.

Mollivoittoisesti meni myös slopestylistien karsinta, kun kaikki jäivät finaalin ulkopuolelle. Samoin kävi jo aiemmin freestylisteille, joista yksi loukkaantui jo ennen kisoihin tuloa ja kaksi muuta karsinnassa. Ja paricurlingissakin on tavoitteena enää avausvoitto viimeisessä ottelussa.