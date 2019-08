Kun koolla on väliä

Antenni

Näyttää olevan leivät ja pullat todella edullisia Haaparannassa.

-Niin ovat, mutta ovat myös koostumukseltaan todella kevyttä höttöä…

Tämänkaltaiset ovat ajatukseni, kun tiirailen Robert Downey Junioria 17 tuuman televisiosta hotellihuoneessa Ruotsin Haaparannassa. Olemme kollegani Jaanan kanssa juttukeikalla ja nyt, ravitsevan aterian jälkeen, lepäämme majoituspaikan pehmoisilla pedeillä.

Mutta asiaan tästä televisiosta...

Täytyy sen verran kuitenkin mainita, että ateria oli elämys sinänsä: sinisimpukat tarjoiltiin asiakkaalle 10 litran kattilasta. Olikohan ajatus kalastaa merenelävät syötäviksi yksi kerrallaan kasarin syövereistä? Katsoin parhaaksi nauttia tuotoksen lautaselta ikään kuin keittona.

Ehkä tilasinkin vahingossa simpukkasopan för hela familjen. Sekin on mahdollista, koska ruotsin kielen taitoni on selvästi ruosteessa. Puhun sujuvasti, mutta en ymmärrä sanaakaan. Onneksi mukana on kollega Jaana, joka förstår, mutta ei tala.

Mutta nyt asiaan.

Ennen sitä voisin kuitenkin mainita, että jälkiruoka oli pettymys. Luulin tilanneeni ranskalaistyyppistä tyrnijäädykettä, mutta kuitista selvisi, että kyseessä oli lasten jäätelö – barn glass.

Irlantilaiset kahvit tilasimme vahingosta viisastuneina englannin kielellä: Irish Coffee.

Ja nyt vihdoin asiaan. Tai sanotaan vaikka että seuraavana on vuorossa tämän kirjoituksen pihvi, kun kerran kulinarismin maailmassa ollaan.

Tässä se tulee: 17 tuuman telkkari on ihan oikeesti för lilla.