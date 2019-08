Kun tarina tunkee korvista sisään

Antenni

Erään tuttavani 89-vuotias äiti päätti yllättäen hankkia älypuhelimen. Aikaisemmin mokoma helvetinkone oli ollut ankarasti pannassa, mutta nyt jokin oli muuttunut. Mummo oli käynyt kylässä sisarensa luona, joka oli esitellyt hänelle kännykän äänikirjasovellusta.

Nyt tyytyväinen muori hykertelee keinutuolissa vastamelukuulokkeet korvillaan. Tarina ei kerro, mitä kirjaa hän parhaillaan kuuntelee. Ehkä Volter Kilven Alastalon salissa? Siinä muuten oiva kirjavinkki uniongelmista kärsiville.

Äänikirjoja kuuntelevat nyt kaikki. Työpaikalla tehdyn pikagallupin mukaan tarinat ovat mukana lenkillä, siivotessa, huilatessa ja erityisesti matkoilla.

Eräskin nuorehko pariskunta ei aja autolla kilometriäkään ilman äänikirjaa. Syy on sovun säilyttäminen: heillä on niin erilainen musiikkimaku, että kirjan kuunteleminen on helpompi vaihtoehto kuin kinata koko matka musiikkikipaleista. He ovat myös säästäväisiä. Kirjat he valitsevat Youtuben valikoimasta, maksulliset sovellukset ovat vielä kokeilematta.

Minä pistin haisemaan ja tilasin äppin. Joudun muuttamaan sen perhemalliksi, koska nyt lapset tappelevat siitä, kenen luureissa kirja kuuluu. Positiivinen ongelma, sanoisin.

Esiteini kakkonen ottaa kuuntelukokemuksesta irti maksimaalisen hyödyn. Hän on sitonut langattomat kuulokkeet päähänsä fleecevyöllä. Ja kas: äänikirjaa voi kuunnella samalla kun hyppää esteitä keppihevosella.

Hengen ja ruumiin kulttuurin täydellinen hegemonia, eikö?