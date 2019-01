Kupari-pannu ei nappaa tippaakaan

Tajusin äskettäin, että minulla on jotain Suomea ja suomalaisia vastaan. En tarkoita yleistä nyrpeyttä isänmaamme tilaan, vaan tosi-tv-ohjelmia ja muuta ei-draamaa. Tätä pitää selittää.

Katson mielelläni esimerkiksi huutokauppa- ja muita tavaraohjelmia. Mutta Huutokaupan metsästäjät Suomi ja Suomen huutokauppakeisari eivät kiinnosta. Amerikkalaiset vetävät homman kunnolla överiksi. Draamaa riittää, ja varastoista löytyy aarteita.

Sen sijaan Uuraisten huutokaupassa tehdään iso numero sadasta eurosta, ja kuparipannu on mahtiaarre. Vitsit ovat vanhoja ja kaksimielisyydet noloja. Kotimaan huutokaupan metsästäjät ovat samaa kansaa, jota on edessäni ja takanani Prisman kassajonossa. Tylsää.

Sama toistuu kotimaan kokkikisoissa ja muissa ruuanlaitto-ohjelmissa. Kun on kerran päässyt Masterchef Australian makuun, ei tee mieli vaihtaa vaisumpaan kotimaiseen vaihtoehtoon. Vaikka Gordon Ramsay on yhden tempun poni, hän ei sentään ole tylsä. Jamie Oliver on brändännyt itsensä tavikseksi, mutta hänen innostuksensa tarttuu myös katsojaan.

Välimäki osaa taatusti tehdä ruokaa, mutta minä voin mennä Helsinkiin ravintolaan syömään hänen tekemäänsä ruokaa. Mystiikka puuttuu. Björckillä on sentään vähän show-miehen elkeitä, mutta hänhän onkin nykyään melkein australialainen.

Villen reissuohjelmista olen tykännyt, mutta Haapasalon Suomi on jäänyt väliin. Voin vilkaista viereisestä ikkunasta Suomea milloin tahansa. Seuraavan kerran jälleen itää kohti, vai mitä Ville?

Koko Suomi leipoo: saa leipoa ihan rauhassa. Neljät häät Suomi: tylsää. Selviytyjät Suomi: kohtalainen yritys, alkuperäinen on parempi. Bachelor Suomi: tasapeli, 0-0, ei kiinnosta alkuperäinenkään. The Wall Suomi: Trumpin muuri on viihdyttävämpi. Punk’d Suomi: hohhoijaa, vähän yritystä, pyydän. Fort Boyard Suomi: mieluummin ranskaksi. Talent Suomi: onko pakko?