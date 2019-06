Lääkäreitä houkutellaan työn uudelleenjaolla

Kiireettömään hoitoon tulee päästä viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Näin linjataan maanantaina julkistetussa hallitusohjelmassa.

Tavoite voi tuntua uskomattomalta, mutta monissa Euroopan maissa se on mahdollista. Suomessa hoitotakuu edellyttää nyt, että hoitoon on päästävä kolmessa kuukaudessa. Monilla paikkakunnilla tästäkin aikarajasta kiinnipitäminen tekee tiukkaa.

Antti Rinteen (sd.) hallitus esittää nopean hoitoon pääsyn ratkaisuksi tuhannen lääkärin lisäystä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laskenut, että lääkäreitä tulisi lisätä 1 600–2 600, jotta kiireettömään hoitoon pääsisi viikossa.

Ongelmana ei aina ole se, etteikö lääkäreille olisi virkoja tarjolla. Vaikeutena on saada lääkäreitä hakeutumaan tiettyihin virkoihin. Osa avoimeksi jääneistä viroista on ollut pienillä paikkakunnilla; syrjäinen sijainti ei kaikkia houkuta, vaikka potentiaaliselle tulijalle kuinka hehkuttaisi paikkakunnan luonnon kauneutta.

Vielä tärkeämpi syy on kuitenkin se, että lääkäri saattaa olla terveyskeskuksen ainoa lääkäri. Se merkitsee usein isoa työmäärää ilman kollegiaalista tukea. Tästä syystä pienet terveyskeskukset ovat saattaneet jäädä ilman hakijoita myös suuremmilla paikkakunnilla.

Tuoreen hallituksen mukaan tuhannen lääkärin lisäys riittäisi, jos tulevista sote-keskuksista saadaan houkuttelevia.

Siihen hallitus pyrkii laajentamalla sosiaali- ja terveyskeskusten palveluja. Sote-keskuksiin tulisi perusterveydenhuollon lisäksi myös hammashoidon, neuvolan, avokuntoutuksen, mielenterveyden sekä sosiaalityön palveluja. Työn houkuttelevuus syntyisi monen eri alan ammattilaisen tiiviistä yhteistyöstä ja työn kehittämisestä. Sote-keskuksissa eri ammattialat jakaisivat työtehtävänsä uudella tavalla.

Tämä on tuttu tavoite jo edellisen hallituksen sote-suunnitelmista. Merkittävä ero tosin on se, että jatkossa sote-keskuksista todella saisi myös so-etuliitteen mukaisia sosiaalipalveluja.

Edellisen hallituksen sote-keskuksissa olisi ollut tarjolla jotakuinkin kaikkea muuta paitsi sosiaalihuollon palveluja. Se oli jouduttu kuitattaamaan kevyemmällä, neuvoa-antavalla ja ohjaavalla palvelulla, koska yksityisille sote-keskuksille ei olisi voitu myöntää virkavelvollisuuksiin kuuluvia sosiaalityön tehtäviä. Nyt on sovittu, että jatkossakin sote-palveluja pyörittää julkinen sektori.

Tavoitteena on siirtää terveydenhuollon painopistettä perustason palveluihin. Nyt painopiste on liukunut liiaksi erikoissairaanhoitoon, mikä on nävertänyt perusterveyden hoidon resursseja. Hoitoa tulisi saada ajoissa, jotta vältytään järeämmiltä toimilta.

Tämä oli keskeinen tavoite aluksi myös edellisen hallituksen sote-suunnitelmissa. Mutta sitten homma puuroutui ja laajeni palveluseteli-suunnitelmineen aina erikoissairaanhoitoon saakka.

Voi olla liian rohkeaa toivoa, että sote-uudistus menisi jo tällä vaalikaudella pakettiin. Mutta aina kannattaa yrittää.

