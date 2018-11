Lasten liikunnasta syntyy paras loma

Olin viime viikon hieman myöhäisellä kesälomalla. Sunnuntaina, loman viimeisenä päivänä, havahduin. Olin kuskannut lapsiani urheiluharrastuksiin vähintään kerran lomani jokaisena päivänä.

Kun rakas vaimoni sunnuntai-iltana kyseli, oliko minulla onnistunut loma, tiesin heti, mitä vastata.

– Se oli paras loma koskaan.

Näin siksi, että koin olleeni erinomainen isä, kun olin auttanut jälkikasvuani hikoilemaan päivittäin. Se tuntui hyvältä ja virkistävältä.

Kuljettaminen. Se on monelle vanhemmalle riesa, monelle velvollisuus mutta joillekin, kuten minulle, se on silkka nautinto. Tai oikeammin se on matka nautintoon, jota lapsen liikkumisen seuraaminen tuottaa.

Lomani aikana pääsin todistamaan useiden tuntien ajaksi iloisia kiljahduksia, onnistumisen elämyksiä, sopivaa jännitystä, uuden oppimista ja paljon muuta.

Samalla, mikä tärkeintä, näin, kuinka yhteiskuntaa uhkaavaa liikkumattomuuden peikkoa karkotettiin edes hetkeksi hieman kauemmaksi pelottelemasta lapsia.

Noina hetkinä sydämeni laulaa. Ei vain omien lasten, vaan kaikkien muidenkin liikunnan ilon löytäneiden poikien ja tyttöjen vuoksi. Mitä enemmän liikkuvia lapsia on, sitä kauniimmin laulu raikaa.

Täydellisen lomaviikon aikana sydämeni lauloikin heleimmin sunnuntaina Lauri Markkasen koriskoulun turnauksessa, jossa lähes 300 pientä pelaajan alkua juoksi pallon perässä innokkaasti ja iloisena. Liikkumattomuuden peikolle ei suotu edes yhden yhtä puolustuslevypalloa.

Se oli yksinkertaisesti hieno päivä.

Monelle isälle ja äitille kuljettajan rooli on kuulemieni keskustelujen perusteella raskas. Lasten liikunnan iloja seuratessa kuulen paljon puhetta siitä, kuinka tympeää on, kun lapsilla on joka ilta jotakin.

Tavallaan ymmärrän vanhempien valittamisen. Pitkän työpäivän jälkeen illalla lähteminen on aina raskasta ja helpostihan sitä voi ajatella, että illan vapaa-aika menee hukkaan, jos se kuluu ajaessa johonkin liikuntapaikkaan ja sieltä jonkin ajan päästä takaisin. On luonnollista, että vanhempia toisinaan väsyttää.

Toisaalta koen, että hyödyt voittavat tässä asiassa haitat ylivoimaisesti. Sitä paitsi matkoilla harjoituksiin ja sieltä pois on mukava jutella rauhassa lasten kanssa. Kerrata kenties pelien onnistumisia ja hymyillä mahdollisille epäonnistumiselle. Tai mitä tahansa muuta, joka vahvistaa vanhemman ja lapsen suhdetta.

Myönnän. Toki minäkin joskus valitan itsekkäästi lasten harrastusten tuomista kiireistä. Mutta lähinnä valitan sitä, että vuorotyön vuoksi en lähellekään aina pääse mukaan katsomaan lasten liikuntaa. Ja sitä, kun välillä päällekkäisten harrastusten vuoksi tulee erittäin vaikeasti ratkaistavia logistia ongelmia.

Vielä eräänlainen epilogi.

Olin aika tarkkaan vuosi sitten Chicagossa. Siellä Pekka Markkanen kertoi olevansa auttamassa poikaansa käytännön asioissa. Niistä hänen mukaansa tärkein oli, että hän toimi NBA:ssa avauskauttaan pelanneen Lauri Markkasen autonkuljettajana.

– Ai tuo kuskaaminen ei lopu edes aikuisiässä, naurahdin isä-Markkaselle.

– Se on itse asiassa minulle hyvin mieluisaa hommaa, Pekka Markkanen kuittasi.

Autonkuljettaja Markkanen on fiksu mies.