Liian myöhässä tai aivan liian aikaisessa

Myöhästely tai väärään aikaan tuleminen ja meneminen ei ole koskaan hauskaa. Mutta se, että mainokset ovat jääneet pyörimään liian pitkäksi aikaa, tai ajastettu väärään vuodenaikaan, on jollain tavalla hervottoman hauskaa. Tämä johtunee ihmisen perusluonteesta eli siitä, että toisen vaaraton kompurointi ja mokailu jaksaa aina naurattaa.

Viime aikoina näitä ”oho, meni väärään ajankohtaan” -mokia on osunut silmiini ja korviini jostain syystä tavanomaista enemmän.

Tv-kanavalla mainostetaan viikonlopun leffaputkea kun menossa on sunnuntai ja siitä viimeisestäkin elokuvasta enää loppukliimaksi näkemättä. Tapahtumapaikan nettisivulla on pääkuva isosta konsertista, joka oli jo viime viikolla. Radiokanavalla mainostettiin risteilyä, jonne voi ostaa lipun itsenäisyyspäivään mennessä, mutta mainos pyörii kanavalla itsenäisyyspäivänä. Laivakin on taitanut lähteä jo satamasta.

Lidlissä taas oltiin puolisen vuotta myöhässä tai vastaavasti toooooodella ajoissa. Telkkarimainoksessa kerrottiin nimittäin helmikuussa, että ”syksyn parhaimmat makunautinnot löydät nyt lähimmästä Lidlistä”.

Voi toki olla, että kauppaketjussa oltiin vain luovia ja tarjottiin syksyisiä makunautintoja kevääseen. Että joku Lidlissä ajatteli Oktoberfest-makkaran maistuvan hyvin kevättalvellakin. Samalla tapaa voisi mainostaa kesällä joulun makunautintoja ja tuoda lihatiskiin kinkun ja eineksiin lanttulooran. Niin, että ehkäpä minä olenkin tässä se tollo.