Liian ripeä talouskasvu on mörkö

Pörssi on palannut lähemmäs normaalitilaa. Kuvassa se näkyy siinä, että mukaan mahtuu myös levottomia päiviä. Asetettaessa turbulenssi pidempään perspektiiviin, jossa varsinkin Yhdysvalloissa osakeindeksit ovat nelinkertaistuneet reilussa kahdeksassa vuodessa, muistuttaa viimeaikainen kurssinotko romahduksen sijaan toistaiseksi niiausta.

Pelot ovat markkinoilla silti todellisia. Niin hullulta kuin se kuulostaakin, mörköä esittää nyt liian ripeä talouskasvu. Se kiihdyttäisi inflaatiota ja siksi odotukset korkojen noususta viriäisivät. Kun samalla muistetaan, että vuosien 2008–2009 finanssikriisin jälkeen osakekurssit ovat kohonneet paitsi yritysten tuloskasvun myös osakkeille vaihtoehtoisten matalien korkojen – jotka ovat työntäneet tilapäisesti pääomaa pörssiin – johdosta, olisi varovaisten sijoituskohteiden normalisoituminen omiaan palauttamaan pelokkaimmat pääomapiirit takaisin korkojen suojiin.

Pörssiin paennut korkosijoittaja on suosinut osinkojen vakautta, mihin hän on mukavuusalueellaan korkomaail­massa tottunut. Jos tämän porukan liikehdintä kääntyy 180 astetta, jäävät pörssiin lähinnä kasvusta kiinnostuneet riskinottajat ja muutama höyrypetteri. Jos näin käy, saattaisi tehokkain laskuvarjo löytyä tuntuvien osingonmaksajien sijaan osakekohtaista osinkoaan asteittain kasvattavista yrityksistä. Tällaisten tunnistaminen on toki ennalta mahdotonta, koska asteittain kasvava osinko per osake edellyttää usein sitä, että yritys kykenee valtaamaan kilpailtuja markkinoita.

Markkinaosuuksien voittokulku ja kasvuinvestoinnit syövät pääomia, joten osingonkasvattaja ei yleensä tarjoa päätä huumaavaa osinkotuottoa heti ostohetkellä. Hätähousu tietenkin kysyy, mitä sijoittaja tekee kolmen prosentin osinkotuotolla, kun kurssikin voi laskea sen verran päivässä.

Sijoitettaessa tänään 10 000 euroa, joka tuottaa heti 3 prosentin tuoton ja vuosittain 7 prosentin osinkokasvun, on ensimmäisen vuoden osinkopotti 300 euroa. Viides vuosiosinko on kasvanut 420 euroon ja kymmenes jo 590 euroon. Kolmenkymmenen vuoden päästä vuosiosinko on jopa 2 280 euroa.

Vielä suuremmat osingot kolahtavat, jos osingot on uudelleensijoitettu matkalla. Tosielämä ei mene näin lineaarisesti, mutta esimerkki havainnollistaa korkoa korolle -ilmiön.

Tietenkään historia ei ole tae tulevasta, mutta hyvä osinkohistoria yhdistettynä nyt raportoitaviin selkeisiin kasvu­investointeihin voi ainakin mahdollistaa onnistuneen sijoituskohdevalinnan.

Toistaiseksi Helsingin pörssin pisin yhtäjaksoinen osingonkorotusputki oli Raisiolla. Se alkoi vuonna 2006, mutta tämän kevään osinkoehdotuksen mukaan sarja katkeaa surkuhupaisasti. Liekö traktorimarssilla huomattu, että osinkolaariin sataa enemmän kuin jyvälaariin? Raisiosta tulee nyt mieleen sijoittajaguru Warren Buffettin vapaasti suomennettu lausahdus ”kestää vuosikymmeniä luoda maine ja viisi minuuttia tuhota se”.

Lista ei ole sijoituksiin suositteleva eikä tyhjentävä, mutta peruutuspeilistä tarkastellen Helsingin pörssin suuryhtiöistä vähintään vuodesta 2009 osinkoaan kasvattaneita (vuosikasvuprosentti korotussarjan alusta mukaan lukien tämän kevään osinkoehdotukset) ovat Kone (23), Amer Sports (20), Sampo (14), Tieto (12), Huhtamäki (10) ja Fiskars (4).

Kirjoittaja on Nordnetin osake­strategi ja sijoituskirjailija.