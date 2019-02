Lisää pääomaa tai osakeyhtiö konkurssiin

JJK Keski-Suomi Oy pitää ylimääräisen yhtiökokouksen tiistaina 12. helmikuuta. Asialistalla on yhtiön tulevaisuudesta keskusteleminen.

Osakkaille selvitetään kokouksessa osakeyhtiön nykyinen tilanne. Paljonko yhtiöllä on vastaavaa ja vastattavaa. Vieraan pääoman kohdalla ratkaisevaa on velan määrä sekä pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen velan suhde.

JJK Keski-Suomi Oy:llä on velkaa useita satoja tuhansia euroja. Kun yhtiö on kymmenen viime vuoden aikana tehnyt vain yhden voitollisen tilinpäätöksen ja muiden tilikausien tappiot ovat olleet 200 000 – 300 000 euron luokkaa, on velan määrä uuvuttavan iso.

JJK Jyväskylä putosi viime kauden päätteeksi jalkapallon Ykkösestä Kakkoseen. Joukkueella oli pienet mahdollisuudet saada sarjapaikka Ykköseen täydennysmenettelyn kautta, mutta se ovi loksahti hiljattain kiinni. JJK Jyväskylä pelaa ensi kesänä Kakkosessa.

Joukkueen kulut Kakkosessa ovat noin 200 000 euroa. Mutta niin ovat pienet tulotkin. JJK Keski-Suomi Oy ei pysty lyhentämään velkojaan Kakkosen tuloilla, joten ylimääräisessä yhtiökokouksessa on nostettava kissa pöydälle. Yritetäänkö kitkutella kesä 2019 Kakkosessa vai haetaanko yhtiö konkurssiin.

JJK Keski-Suomi Oy:n konkurssi on ollut yhtenä vaihtoehtona jo aiemmin. Suomessa on ollut tapana putsata urheiluseuran velat konkurssilla, perustaa uusi seura ja jatkaa toimintaa alemmalla sarjatasolla. Koska JJK Jyväskylän sarjalisenssi on JJK Jyväskylä ry:n nimissä, ei osakeyhtiön konkurssi välttämättä tiputtaisi joukkuetta Kakkosta alemmaksi.

Jyväskylän Kiri hakeutui konkurssiin viime viikolla. Perinteinen pesäpalloseura tuskaili velkojen kanssa 25 vuotta. Kun joukkue menetti pesäpallon pääsarjan lisenssin, ei vanhoja velkoja pystytty hoitamaan pesäpallon ykkössarjan tuloilla. Jyväskylän Kiri haki itse itsensä konkurssiin, koska seuralla oli velkaa 495 000 euroa.

JJK Keski-Suomi Oy:n velkojat ovat olleet kärsivällisiä. Urheiluseurojen ja joukkueiden pitkäaikainen vieras pääoma on yleensä yksityishenkilöiden antamaa rahoitusta. Niiden lainojen lyhennykset ovat neuvoteltavissa. Ostovelat, lyhytaikaiset lainat ja rästiin jääneet verot ovat kiireellisempiä hoidettavia. Ne voivat katkaista velkaisen yhtiön selän.

JJK Jyväskylä ei voi jämähtää Kakkosen joukkueeksi, eikä JJK Keski-Suomi Oy voi jatkaa tappiollisten tilikausien kirjaamista. Vaihtoehtoina on pääomittaa osakeyhtiötä ja yrittää nousta takaisin Ykköseen sekä viiden vuoden sisällä Veikkausliigaan nykyisen organisaation voimin. Tai hakea JJK Keski-Suomi Oy konkurssiin ja aloittaa puhtaalta pöydältä. Molemmat ratkaisut ovat osakkaiden kannalta ikäviä, mutta tähän heidän on otettava kantaa tiistaina 12. helmikuuta.