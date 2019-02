Listautumiset kärsivät valuviasta

Vuosi 2018 oli Helsingin pörssin listautumismarkkinoilla vilkkain sitten vuosituhannen vaihteen. Kun Nasdaq Helsingin päälistan lukemasta otetaan pois rinnakkaislistautuminen ja Helsingin First Northista päälistalle siirtyminen, saatiin viime vuodelle ”uusien pörssiyritysten” listautumisanteja tusinan verran. Nasdaq Nordicin pohjoismaisissa pörsseissä kilisteltiin listautumiskelloa yhteensä 83 kertaa.

Jos viime vuonna olisi sijoittanut tasasumman jokaiseen Helsingin pörssin listautumisantiin osallistuen, olisi nyt noin kaksi prosenttia voiton puolella. Tuottojen vaihteluväli listautumisanneissa on kuitenkin järisyttävä. Ainoana painokelpoisena Admicom noteerataan yli 150 prosenttia antihintaa korkeammalle. Muiden yhdentoista listautujan joukko on pudonnut keskimäärin 12 prosenttia. Ylipäätään First Northiin listautuneista kahdeksasta yrityksestä vain Admicom on antihintaansa korkeammalla.

Juhlatunnelman pilaa antien rakenne. Listautumisen yhteydessä tarjolla on usein yhdistelmä listautuvan yrityksen antiosakkeita ja yrityksen vanhojen suuromistajien pörssin kynnysmatolla tyrkyttämiä osakkeita. Viime vuonna nähdyissä Helsingin pörssin listautumisissa vain 33 prosenttia yhteensä lähes 900 miljoonan euron pääomapotista ohjautui liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen. Jopa yli kaksi kolmasosaa – huimat 67 prosenttia – uusilta sijoittajilta kerätystä pääomasta sujahti suuromistajien taskuihin.

Ei kai suuromistaja myy osakkeitaan tuiki tuntemattomille ainakaan tietoisesti alihintaan? Jyväskyläläisessä Admicomissa suuromistajat eivät muuten myyneet osakettakaan, vaan rahat kerättiin yrityksen kehittämiseksi.

Kotimaisen omistajuuden terve kasvu vaatisi enemmän listautumisia, joissa vanhat omistajat haluaisivat jatkaa yhteistä taivalta. Tällöin anneissa kerättäisiin rahaa yrityksen kasvuun, eikä pörssiä käytettäisi lähinnä markkinapaikkana, jossa oma luomus saadaan rahastettua ennen poistumista takavasemmalle.

Helsingissä kasvuyritysten First North -listalla on nyt 29 yritystä. Tukholmassa niitä on kolmisensataa. Eroa selittää pitkälti se, että Suomen osinkoverotuksessa yksityishenkilön saamien osinkojen verotus on harvinaisuus, koska verotus riippuu siitä, maksaako osingot pörssissä oleva vai listaamaton yritys.

Listaamattomien yritysten omistajat ovat nauttineet pörssilistaa selvästi matalammasta osinkoverosta jo viitisentoista vuotta – aivan liian kauan. Samaan aikaan kotitalouksien tekemien pörssisijoitusten osinkoverotus on muuttunut vaalikausi toisensa jälkeen yhä kohtuuttomammaksi. Kotitaloudet omistavat Helsingin pörssiyrityksistä vain neljänneksen, mutta vastaavat leijonanosasta verokertymää.

Parhaillaan pörssiin listautuu nuorehkoja ohjelmisto- ja palveluyrityksiä. Vakavaraisten ja suurten perheyritysten ei kannata listautua, koska se merkitsisi osinkoverotuksen selvää kiristymistä sinivalkoisille ankkuriomistajille. Tähän listautumiskynnykseen on saatava muutos, jos haluamme pörssiin lisää pitkäjänteisistä omistajistaan tunnistettavia kotimaisia perheyrityksiä. Osinkoverotus ei saisi riippua osinkoa maksavan yrityksen pörssistatuksesta.

Kirjoittaja on Nordnetinosakestrategi ja sijoituskirjailija.