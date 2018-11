Lontoossa toimii kaikki paitsi netti

Lontoon suuruus lyö usein ällikällä, mutta sitäkin ällistyttävämpää on se, että yli kahdeksan miljoonan asukkaan metropoli saadaan toimimaan suurin piirtein yhtä hyvin kuin keskisuuri suomalainen kaupunki.

Jotenkin kaikki vauvat saadaan saatettua maailmaan ja kaikki vainajat hautaan, jotenkin kaikki työntekijät pääsevät töihin ja kaikki lennot ilmaan, ja jotenkin joka asuntoon riittää puhdasta vettä ja kauppojen hyllyille elintarvikkeita.

Lontoon toimivuutta ei voi kuin ihastella – kunnes yrittää saada internetyhteyden. Kun työntää puhelinta huoneensa ikkunasta ulos yhteyden toivossa, ei koe asuvansa kovin hyvin toimivassa kaupungissa, saatikka talouden ja teknologian keskuksessa.

Britannian tietoliikenneyhteydet ovat kaukana kärjestä eurooppalaisissa ja kansainvälisissä vertailuissa. Viime vuonna tehdystä selvityksestä käy ilmi, että Lontoossa laajakaistanopeudet ovat useilla kantakaupunkialueilla vieläpä selvästi Britannian keskiarvon alapuolella.

Esimerkiksi Lontoon Southwarkissa laajakaistanopeudet ovat keskimäärin samaa luokkaa kuin Intian Mumbaissa.

Lontoolaiset kärsivät myös surkeista mobiiliyhteyksistä. Viime vuonna 4G-verkko kattoi kohtuullisesti alle kolme neljäsosaa kaupungista. Edullisesta, rajattomasta ja luotettavasta datapaketista Suomen tyyliin voi vain haaveilla.

Lontoon huonoja tietoliikenneyhteyksiä pidetään jo kilpailuhaittana. Yhä suurempi osa liiketoiminnasta ja työtehtävistä siirtyy verkkoon, ja toimivat verkkoyhteydet ovat toimistoissa elintärkeitä.

Lontoon kaupunginvaltuusto ilmaisi viime vuonna huolensa tilanteesta. Sen mielestä tietoliikenneyhteyksien tila on paikoin suorastaan kiusallinen.Valtuuston mielestä Lontoon vetovoima kärsii, jos tilanne ei muutu. Se ei kanna huolta ainoastaan kaupungin tuottavuudesta ja kilpailukyvystä, vaan myös asukkaiden hyvinvoinnista.

Parempia aikoja odotellessa lontoolaiset kehittävät selviytymisstrategioita, jotka saavat joskus koomisia piirteitä. Minulle ja kämppikselleni teleyhtiön edustaja kertoi, että modeemi täytyy siirtää pois mikroaaltouunin vierestä, koska uuni häiritsee signaalia. Jotkut säilyttävät modeemia metallikulhossa signaalin maksimoimiseksi.

Tilanne ei ole paljon helpompi kodin ulkopuolella. Jos lukee junassa uutisia, ne kannattaa ladata asemien välillä, koska asemilla yhteys pätkii. Kun kuuntelee kuntosalilla musiikkia, lataaminen saattaa onnistua venyttelyalueella muttei juoksumatolla.

Jos on suunnistamassa uuteen paikkaan, joka on ruuhkainen ja jossa on paljon mobiilidatan käyttäjiä, voi ottaa karttasovelluksesta ruutukaappauksen ja turvautua siihen, jos verkkoyhteys pettää. Tai opetella reitin ulkoa.

Siitä eivät paperikartta-ajat ole kaukana.

Kirjoittaja on Lontoossa asuva toimittaja.