Lottonumero vaatii lomarahaa

Aikuisilta kysytään harmittavan harvoin, mikä sinusta tulee isona, mutta minä kerron sen nyt: haluan olla lottoarvonnan Virallinen Valvoja.

Varanotaari ja konstaapeli Pohjamo toivottaa kansalle arvokkaasti Hyvää iltaa. Asu on virallinen, valkoinen paita ja tumma jakku. Alaosa voi olla yllättävän kevyt muistuttamassa konstaapelin leikillisestäkin luonteesta, joka ei katsojalle Virallisen Pöydän takaa välity.

Kaikki sujuu mallikkaasti, kunnes eräänä iltana konstaapeli keskeyttää juontajan keskittyneen numeroluettelon.

”Arvonta on lopetettava, lotteri måste avslutas. Olen havainnut vilpillistä toimintaa lottopallo 13 kohdalla. Kyseinen pallo ei ole suostunut nousemaan vellovasta pallomerestä voittoriviin vaan on jäänyt tahallisesti ja toistuvasti taka-alalle. Hän on töninyt kollegoitaan väkivaltaisesti sekä haastanut riitaa. Epäasiallisesta kielenkäyttöä on havaittu. Tämä toiminta on aiheuttanut tilastollisen vääristymän voitonjaossa. Syyt käytökseen tutkitaan perinpohjaisesti.”

Numero 13 kertoo itse tapahtumien kulun.

”Kaikki alkoi siitä kun lomatonni vei meidän lomarahat. Ammattiyhdistysaktiivina ja luottamusmiehenä en voi sitä sallia. Tää muu palloporukka on niin nysvää sakkia, että rupes repimään otsaohimoa. Eli tää on henkilökohtainen pistelakko, vastustan jatkuvia vuoronvaihtoja kenopallojen kanssa sekä kaksinaismoralistista pelimonopolia noin yleensä.”