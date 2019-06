Lukijapalaute käänsi oven oikein päin

Antenni

Kirjoitin tovi sitten Antenni-kolumnin Specsaversin mainoksesta, jossa asentaja sijoittaa kissaluukun niin korkealle, että ovea vastaan hyppivä valkoinen kisuli ei yllä siihen mitenkään.

Sain palautetta tarkkasilmäiseltä lukijalta. Hän oli lukenut kolumnini ja jäänyt miettimään mistä mainoksessa oikeasti on kyse. Pelkän miettimisen sijaan hän katsoi mainoksen ja huomasi, että minä olen näöntutkimusta tarjoavan Specsaversin tarpeessa. Kissanluukku on nimittäin mainoksessa korkealla kuten havainnoinkin, mutta homman varsinainen juju on siinä, että asentaja on istuttanut oven nurinpäin oviaukkoon.

Myöntäessäni virheeni jäin miettimään mitä kaikkea muuta minulta menee ohi heikon tarkkaavaisuustason takia. Varmuuden vuoksi päätin tarkastaa kaikki kommentoimani Specsaversin mainokset. Että olenko aikaisemminkin nauranut väärälle puulle.

En ollut, mutta esimerkiksi mainosta, jossa pariskunnan lempeä hetki kääntyy vaihdekepin imemiseksi, en ollut ennen nähnytkään. Ymmärrän tämän johtuvan siitä, ettei mainos pyöri televisiossa ihan primetime aikaan vaan vasta aamuyön tunteina.

Youtubesta löytyi myös kielletty Specsaversin mainos vuodelta 2015. Siinä nuori uimarinainen kävelee rantaan ja ryhtyy vetämään päähänsä uimalakkia. Lakki lipsahtaa maahan ja likinäköinen nainen noukkii maasta käsikopelolla vähän toisenlaisen kumihupun ja vetää sen sitten tyytyväisenä päähänsä.