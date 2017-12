Neliosainen draamakomediasarja The Indian Detective tulee Kanadasta. Doug D’Mello (Russell Peters) on Toronton poliisilaitoksen älykäs ja taitava rikostutkija. Mies joutuu pistämään peliin kaikki kykynsä tutkiessaan murhaa vieraillessaan isänsä (Anupam Kher) luoma Intian Mumbaissa. D’Mellolla on intialaiset sukujuuret, mutta hän on silti Intiassa itselleen oudossa kulttuurissa. Murha ei ole vain murha, vaan osa suurempaa monimutkaista salaliittoa.

Kolmeosainen Gunpowder on 1600-luvulle sijoittuva jännityssarja, joka kuvaa Guy Fawkesin päivän syntyyn johtaneita tositapahtumia. Vuoden 1605 salajuonen takana Englannissa oli Robert Catesby (Kit Harington). Hän haluaa räjäyttää parlamenttitalon ja tappaa kuningas Jaakko I:n. Suurta minisarjaa tähdittävät Kit Harington, Peter Mullan, Mark Gatiss, Liv Tyler, Edward Holcroft ja Tom Cullen.

Viaplayn ensimmäisen alkuperäissarjan Swedis Dicks toisella kaudella nähdään liuta Hollywood-näyttelijöitä, kuten Keanu Reeves ja Greyn anatomiasta tuttu Justin Chambers. Päärooleissa Ingmarina ja Axelina jatkavat pitkän Hollywood-uran luonut Peter Stormare sekä ruotsalaiskoomikko Johan Glans.

Komediallinen draamasarja kertoo kahdesta epävirallisesta yksityisetsivästä, jotka ratkovat mitä oudoimpia tapauksia Los Angelesin alueella. Toisen kauden ensimmäinen jakso ilmestyi katsottavaksi joulupäivänä. Jatkossa luvassa on joka maanantai kaksi uutta jaksoa.