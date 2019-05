Pekka ja Pätkä puistotäteinä (1955) on 13-osaisen sarjan neljäs elokuva. Pätkä (Masa Niemi) ja Pekka (Esa Pakarinen) kokeilevat autokorjaajan, hengenpelastajan ja puistotädin hommia.

Jälkimmäisen pitäisi olla erityisen hauskaa, koska Pekka ja Pätkä pukeutuvat naisiksi. Turhaa triviatietoa: tämä on talonmies Pikkaraisen (Armas Jokio) ensiesiintyminen elokuvasarjassa.

Pekka ja Pätkä puistotäteinä tuntuu juuri siltä, mitä se onkin: liukuhihnatuotannolta.

Jos tämä tarina ei olisi pääpiirteiltään tosi, se tuntuisi kaukaa haetulta. Uuden-Seelannin maoreilla riittää ongelmia. Alkoholismia, huumeita, työttömyyttä ja mielialahäiriöitä. Genesis (Cliff Curstis), maori itsekin, on shakkimestari, jolla on kaksisuuntainen mielialahäiriö. Genesis löytää shakista keinon auttaa ongelmaisia maorinuoria.

Draama Musta ratsu (The Dark Horse, 2014) on tarttunut vaikeisiin aiheisiin. Ongelmanuoret ja shakki ei ole seksikäs yhdistelmä. Mutta vahva tarinankerronta ja hyvät näyttelijät saavat katsojan puolelleen. Kyse ei ole shakista, vaan inhimillisyydestä. Musta ratsu on hyvänoloelokuva, jossa on myös vakavat ja surulliset hetkensä.

Komedia Naapurit oli yllätys­hitti, joten sille piti tehdä jatko-osa. Toista lastaan odottavat Mac (Seth Rogen) ja Kelly (Rose Byrne) luulevat lähiönsä vihdoin rauhoittuneen, kun naapuriin muuttaakin ennätyksellisen villi Kappa Nu -sisarkunta. Epätoivoissaan pariskunta värvää entisen vihollisensa Teddyn (Zac Efron) avukseen.

Mekkaloivien nuorten miesten vaihtaminen naisiksi ei ole kovin omaperäinen idea, mutta kyllä siitä huumoria irtoaa. Lisäksi elokuvassa on aitoa lämpöä, vaikka vitsailu ronskia ja härskiä onkin.

1980-luvun kasvatille Sylverster Stallone ja Arnold Schwarzenegger samassa elokuvassa on iso juttu. Escape Plan (2013) ei kuitenkaan onneksi pelaa vain nostalgiakortilla, vaan on viihdyttävä, joskin hölmö jännäri. Ja onhan näissä miehissä karismaa, vaikka heitä ei Shakespeare-tulkinnoista tunnetakaan.

Rakennusinsinööri Ray Breslin (Stallone) suunnittelee korkean turvallisuustason vankiloita. Mies lavastetaan syylliseksi rikokseen, ja hän päätyy itse suunnittelemaansa huippumoderniin vankilaan. Ray päättää paeta, mihin hän tarvitsee vankitoverinsa (Schwarzenegger) apua.

Ei Cheek-elokuva Veljeni vartija (2017) niin huono ole kuin kriitikkokollegani väittävät. Fanituotteena se toimii ihan hyvin. Draamana toki paljon huonommin. Jos katsoja ei tunne Cheekin tarinaa pääpiirteiltään etukäteen, elokuva jää epäselväksi ja pinnalliseksi.

Hieman outoa oli valita Antti Holma esittämään kumpaakin Tiihosen veljestä, Jarea ja Jereä. Eivät he kuitenkaan identtisiä kaksosia olleet. Lisäksi 35-vuotias Holma esittämässä parikymppistä Cheekiä ei oikein toimi. Veljeni vartija on tarina levottomasta ja väkivaltaisesta ongelmanuoresta Jaresta, josta kasvaa niin suuri artistitähti kuin Suomessa voi olla. Jere valitsee toisenlaisen tien.

Sinkkuelämää-elokuvista tulen aina pahalle päälle. Tv-sarja kertoi ystävyydestä ja ihmissuhteista raikkaasti ja modernisti. Elokuvat ovat silkkaa shoppailu- ja vaatepornoa. Fiksuista naisista on tehty pinnallisia tytöntylleröitä.

Carrie (Sarah Jessica Parker) on nyt naimisissa Kihon (Chris Noth) kanssa ja Miranda (Cynthia Nixon) Steven (David Eigenberg). Charlotte (Kristin Davis) on kahden lapsen stressaantunut äiti, ja Samantha (Kim Cattrall) jatkaa vilkasta seksielämäänsä. Ystävykset lähtevät riemulomalle Abu Dhabiin.

Kevin Constner on amerikkalaisista miesnäyttelijöistä amerikkalaisimpia. Robin Hood on mitä brittiläisin sankari. Costner Robin Hoodina on outo yhdistelmä, mutta ei se oikeastaan haittaa. Robin Hood – varkaiden ruhtinas (Robin Hood: Prince of Thieves, 1991) on tehty kieli poskessa rehdiksi Hollywoodin vauhtiviihteeksi. Älä ota sitä vakavasti, vaan pelkästään ajankuluna.

Kulttuuriykkösen kisastudiossa kosmologian emeritusprofessori Kari Enqvist, galleristi Pia Maria Montonen ja yrittäjä Annu Kemppainen tuovat jokainen keskusteltavaksi oman ajankohtaisen aiheensa. Lisäksi yleisö tarjoaa yllätysaiheen.

Perjantain Kulttuuriykkönen tehdään suorana lähetyksenä Helsingin keskustakirjasto Oodista. Ohjelman juontaa Pia-Maria Lehtola. Luvassa on rentoa, viisasta puhetta, kiinnostavia vieraita ja kulttuurin ajankohtaisaiheita.

Avioliittoterapiassa viikoittain käyvä pariskunta Tom (Chris O’Dowd) ja Louise (Rosamund Pike) tapaavat aina ennen seuraavaa terapiaistuntoa läheisessä baarissa sopiakseen tulevan tapaamisen aiheen. Jokaisessa 10-minuuttisessa jaksossa katsojat pääsevät tutustumaan pala palalta tämän toisistaan erkaantuneen pariskunnan elämään sekä siihen, mikä heidät aikoinaan yhdisti ja lopulta erotti.

Kymmenestä lyhytjaksosta koostuvan sarjan on ohjannut Stephen Frears ja käsikirjoittanut Nick Hornby. Sarja julkaistaan kahden jakson erissä tämän viikon aikana.