Maailman dudeistit, liittykää yhteen

Kun Coen-veljesten rikoskomedia The Big Lebowski (1998) ilmestyi, kyseessä ei ollut mikään elokuvatapaus. Menestys oli aika kehno ja kriitikotkin vain puolisuopeita. Oma viiden tähden tuore arvioni oli säännön poikkeuksia.

Vuosien mittaan The Big Lebowskista on kasvanut rakastettu kulttielokuva, jota ei pelkästään katsota, sitä harrastetaan ja eletään. Vaikutuksen katsojiin on tehnyt varsinkin päähenkilön asenne ja tyyli. Mies kutsuu itseään ja lähes kaikkia muitakin vain rennosti dudeksi, suomeksi suunnilleen jäbä.

Dude on hippihenkinen elämäntapatyötön ja pilvenpolttelija, joka juo jatkuvasti valkovenäläisiä ja harrastaa keilausta. Kauhtuneeseen villatakkiin ja verkkahousuihin pukeutuva Dude ei ota stressiä mistään. Dude on luuseri mutta rakastettava sellainen. Kuten Sielun veljet lauloi: ”Olen tiskirätti, tiedän sen, mutta ylpeä sellainen.”

Jossakin vaiheessa mopo lähti mukavasti käsistä. Syntyi muun muassa ”uskonto, dudeismi (dudeism.com), joka julistaa Duden ilosanomaa. Jäseniä on ympäri maailmaa noin 450 000. Dudeismin filosofian ydin on ”ota rennosti”.

Big Lebowski -fanit myös kokoontuvat yhteen ja pukeutuvat elokuvan henkilöiden tyyliin. Monet pysyvät täysin roolissaan. Valkovenäläisiä kipataan ja keiloja kaatuu.

The Big Lebowskin jatko-osasta on huhuttu pitkään ja sellaista on kovasti toivottu. Nyt sellainen on tulossa, tavallaan. Kyse on paremminkin niin sanotusta spin-offista. Elokuva ei ole Coen-tuotantoa, vaan John Turturron, joka näyttelee pääroolin ja käsikirjoittaa sekä ohjaa. Turturro esittävää, Big Lebowskissa ärsyttää keilailevaa amerikankuubalaista suurisuista pervoa Jesus Quintanaa. Itseensä mies viittaa nimellä The Jesus. Elokuvan nimi ainakin lupaa hyvää: The Jesus Rolls.

Päätän juttuni duden sanoihin: ”Varo vähän, jäbä, lasissa on juomaa.”