Maanpuolustustahdon maailma

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS) toteuttaa haastattelututkimuksia kansalaisten mielipiteistä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa kohtaan, mutta uutisoinnissa keskeisin huomio keskittyy helposti vastaajien maanpuolustustahdon tilaan. Torstaina julkaistun raportin mukaan maanpuolustustahdon tilaan liittyy löydöksiä, joista on syytä käydä keskustelua.

Maanpuolustustahdon käsitteellä tarkoitetaan karkeasti ottaen kansalaisten asenteita maanpuolustusta kohtaan. MTS:n kysymyksenasettelussa maanpuolustustahdon tila jaetaan yleiseen ja henkilökohtaiseen. Yleistä maanpuolustustahtoa mitataan tiedustelemalla haastateltavilta valmiutta puolustaa maata aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta.

Henkilökohtaista maanpuolustustahtoa mitataan tiedustelemalla vastaajien valmiutta osallistua maanpuolustuksen eri tehtäviin vastaajien kykyjen ja taitojen mukaan tilanteessa, jossa Suomeen kohdistuu hyökkäys.

MTS:n tutkimukset piirtävät maanpuolustustahdosta kuvaa asenteena, joka oli 1970-luvun alussa n. 40% tuntumassa nous­ten 1980-luvun alusta alkaen suurin piirtein 70–80% tuntumaan.

Kansainvälinen vertailu ei ole helppoa erilaisten kysymyksenasettelujen ja puolustuspoliittisten ratkaisujen vuoksi, mutta suomalaisten katsotaan olevan erityisen maanpuolustustahtoisia. Erityisesti ammattiarmeijaa käyttävien maiden politiikasta ei helposti löydy kansalaisten maanpuolustustahtoa tarkoittavaa ilmaisua, vaikka isänmaallisuudesta puhutaankin. Suomessa maanpuolustustahdon merkitys nivoutuu perustuslain määrittelemään kansalaisten puolustusvelvollisuuteen sekä asevelvollisuuden rooliin.

Uusimman tutkimuksen osoittama yleisen maanpuolustustahdon tila (66%) on edelleen korkea, ja kriisiolosuhteissa tälle asenteellisuudelle tulee joka tapauksessa uusia haasteita. MTS:n tutkimuksen perusteella keskeisin haaste on alle 25-vuotiaiden asenteissa, jossa yleisen maanpuolustustahdon osalta mitattiin 49% tuki ja missä yleisen asevelvollisuuden tuki oli 56%.

Toisaalta henkilökohtaisen maanpuolustustahdon mittaus samassa ikäryhmässä osoitti huomattavaa valmiutta osallistua maanpuolustukseen, joskin yli 25-vuotiaissa valmius oli vielä suurempaa.

On vaikea tietää tarkalleen mikä maanpuolustustahtoa nyt jäytää. MTS:n tutkimuksen perusteella vastaajat ovat huolissaan monenlaisista turvallisuusuhkista kuten ilmastonmuutoksesta ja Venäjän ja Yhdysvaltojen tilanteista. Näiden ei kuitenkaan uskota muuttavan Suomen lähiympäristön turvallisuustilannetta lähivuosina. Natoon ei haluta liittyä, eikä ammattiarmeijaa koeta vaihtoehtona.

Maanpuolustustahtoon nivoutuu valtion tarve ylläpitää maanpuolustukselle ja ulkopoliittiselle suuntaukselle suotuisaa yhteiskunnallista asenneilmapiiriä, mikä vaikuttaa yhä. Käsite nousi huomioon 1960-luvun alussa, kun henkinen maanpuolustus omaksuttiin puolueettomuuspolitiikan välineeksi. Materiaalisen puolustuskyvyn puutteita tuli kompensoida kansan henkisellä lujuudella, ja maanpuolustustahtoon vaikuttaviksi teemoiksi liitettiin erityisesti tasa-arvoon, isänmaan merkitykseen ja luottamukseen liittyviä teemoja. Toiminta ammensi myös silloisen nuorison asenteissa, joissa oli havaittu painotusta pikemminkin kansainvälisyyden kuin isänmaallisuuden suuntaan.

2010-luvun Suomi on kovin erilainen paikka kuin kylmän sodan vuosina, mutta kansalaisten osallistuminen maanpuolustukseen on edelleen puolustuspolitiikan kantavassa roolissa. Jatkossa onkin syytä pitää silmällä sitä, missä määrin erityisesti nuorilla kansalaisilla on henkilökohtaista halukkuutta osallistua aseelliseen maanpuolustukseen. Näyttäytyykö aseellinen maanpuolustus tulevaisuudessa yhä enemmän sellaisena ilmiönä, joka olisi ulkoistettava jollekulle muulle kuin itselle?

Kirjoittajat ovat filosofian tohtoreita ja mukana Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeessa ”Maanpuolustustahto politiikan välineenä Suomessa, Ruotsissa ja Itävallassa. Vertaileva tarkastelu, 1939–2017”.