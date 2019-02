Maorit kohtaavat arvostusta ja rasismia

Maailman alkuperäiskansoista mao­rit ovat monessa suhteessa hyvässä asemassa. He ovat todellisia voittajia erityisesti kielensä suhteen, sillä maorin kieli oli kuolemassa sukupuuttoon. Vielä viisi vuosikymmentä sitten kieltä sujuvasti puhui alle viidennes maoriväestöstä ja lähes jokainen sujuvasti kieltä puhunut oli ikäihminen.

Moni Uudessa-Seelannissa kohtaamani maori muisteli, miten häntä itseään tai vanhempiaan rangaistiin koulussa fyysisesti vaikkapa lyömällä yhdestäkin opettajan kuulemasta maorin kielen sanasta. Vanhempia rohkaistiin puhumaan lapsilleen vain englantia.

Kieli siirtyi nuoremmille polville vain isovanhempien sinnikkyyden ansiosta sekä 1960-luvulta lähtien perustettujen maorin kieltä ja kulttuuria lapsille opettavien päiväkotien myötä.

Maorin kielestä tuli virallinen kieli viittomakielen ja englannin rinnalle vuonna 1987. Nyt maassa on maorinkielisiä kouluja, joissa englannin puhuminen on kielletty ja valtio suunnittelee jokaiseen kouluun maorin kielen opetusta. Jo tällä hetkellä kaikki uusiseelantilaiset lapset oppivat koulussa ainakin maorinkielisiä tervehdyksiä.

Kysymykseen maorien asemasta yhteiskunnassa saa Uudessa-Seelannissa hyvin monenlaisia vastauksia. Monet koulutetut länsimaalaistaustaiset kertovat ihailevansa maorien kulttuuria ja arvostavansa alkuperäisväestön jäseniä suuresti.

Myös päinvastaisia asenteita on paljon. Moni tuhahtaa maorien vain lypsävän rahaa valtiolta ja nauttivat kohtuuttomia etuisuuksia. Erityisesti Uuden-Seelannin pohjoissaarella kuten miljoonakaupungin Aucklandin laitamilla on alueita, joilla maoritaustaisen väestön syrjäytymisen näkee katukuvassa nopeasti. Työttömyys, alkoholi, huumeet ja mielenterveysongelmat ajavat maoreja syrjäytymiskierteeseen, joka on kohottanut myös itsemurhaluvut suuremmaksi kuin koskaan.

Tutkijoilla ja asiantuntijoilla ei ole selitystä maorien kohonneille itsemurhille. Yhtenä selityksenä on ehdotettu, että maorit oireilevat masennukseen eri tavalla kuin eurooppalaistaustaiset ja siksi maorien masennus jää usein terveydenhuollon asiantuntijoilta piiloon.

Verrattuna monen muun maan alkuperäisväestöön, esimerkiksi Australian aboriginaalien asemaan, maorien tilanne on loistava.

Maorien ja maahan 1640-luvulta lähtien saapuneiden eurooppalaisten kohtaaminen sujui sivistyneesti. Uusi-Seelanti näytti koko maailmalle esimerkkiä ja antoi maorimiehille ääni­oikeuden vuonna 1867, jolloin parlamentissa oli jo neljä mao­rijäsentä.

Naisille Uusi-Seelanti myönsi äänioikeuden 1893 ja oikeus koski tasapuolisesti niin maori- kuin eurooppalaistaustaisia naisia. Australian alkuperäisväestö puolestaan otettiin mukaan väestönlaskennassa ensimmäisen kerran vasta 1967.

Maorikulttuuri on Uuden-Seelannin matkailulle vähintäänkin yhtä suuri valttikortti kuin viinitilat ja Taru Sormusten Herrasta sekä Hobitti-elokuvien kuvauspaikat.

Matkailijoiden kiinnostus maorikulttuuria kohtaan on voimaannuttava tekijä kaikille maoreille. Nykyään valtaosa maorilapsista ja nuorista kokee tervettä ylpeyttä taustastaan.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.