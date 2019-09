Matalat korot lisäävät eriarvoisuutta

Vierailija

Hyvinvointiyhteiskunnassa ihmiset asuvat usein joko vuokralla tai omistusasunnossa. Perinteisesti omistaminen on kannattanut, koska lainanlyhennykset ovat jääneet säästöön ja asunnon arvokin on voinut kohota. Vuokralainen on voinut olla varma siitä, ettei hänelle jää asumisesta säästöjä.

2010-luvun matalien korkojen aikakaudella asuntojen hinnat ovat kotimaan suurkaupungeissa nousseet ja kansalaisten varallisuuskuilu on leventynyt sekä maantieteen että sukupolvien välillä.

Suomessa asuminen nielaisee monin paikoin jo kolmanneksen kotitalouden käytettävissä olevista tuloista. Lisäksi elämme maltillisten palkkaratkaisuiden aikaa kilpailukykysopimuksineen. Tulojen kasvu jää niin loivaksi, ettei sillä nousukulmalla kapteeni irrottaisi pyöriä kiitoradasta. Kaikkiaan vain harvat kykenevät säästämään merkittävää varallisuutta muutoin kuin asuntoaan maksaen.

Taloustilanne heikentää nyt erityisesti nuorten asemaa. Asumisen tilastot viestivät karulla kielellä 20–30-vuotiaiden tilanteesta. Tilastokeskuksen mukaan ensiasunnon ostajien keski-ikä kasvaa ja vuosikymmenessä ensiasunnon ostajien määrä on romahtanut 40 prosenttia.

Eniten vuokralla asuu 20–24-vuotiaita. Vuokralla asuneiden kotitalouksien tulotaso oli vuonna 2015 noin 33 prosenttia matalampi kuin omistusasunnoissa asuneiden kotitalouksien. Vuonna 1997 se oli vajaat 22 prosenttia matalampi. Loikka vuokra-asumisesta omistusasumiseen siis pitenee pitenemistään. Ja näin asuntovarallisuus keskittyy.

Rahoitusmarkkinoiden kilpa-ajossa keskuspankit ajavat parhaillaan molemmat jalat kaasulla. Ohjauskorkoja on laskettu ja rahaa lapioitu markkinoille, jotta talous piristyisi. Halpa lainaraha on entisestään nostanut etenkin sijoituskäyttöön soveltuvien yksiöiden hintoja ”hyviltä paikoilta”.

Nykyiset ensiasunnon ostajat saavat maksaa lystin. Sen sijaan asuntojen myyjät eli useimmiten raskasta velkavipua käyttäneet sijoittajat joilla nollakorkoinen raha on poltellut taskussa ja mittavia asuntolainoja nostaneet kotitaloudet käärivät tuoton omaisuuden arvonnousuna.

Tänään pankit janoavat jopa 25–30 prosentin omarahoitusosuutta asuntokaupassa, jonka hinta uhkaa nousta yhä. Käytännössä asunnon ostaja tarvitsee omia säästöjä tai muita vakuuksia, koska pankit hyväksyvät ostettavan asunnon arvosta lainan vakuudeksi vain reilut kaksi kolmasosaa. Esimerkiksi 100 000 euron asunnosta omarahoitus vastaa 25 000–30 000 euron säästöjä ennen pankkiin marssimista. Mistä nuoret aikuiset repivät tällaiset rahat?

Omarahoituksen keräämisen rastia vaikeuttaa se, että varovainen säästäminen on muuttumassa maksulliseksi. Talletusmaksu eli miinuskorko on jo otsikoissa. Liekö se pian myös hinnastoissa?

Koroille emme voi paljoakaan, mutta ajatteleminen on toistaiseksi sallittua. Toiveita herättäen Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelmasta löytyy kirjaus asumisen uusien muotojen edistämisestä. Tavoitteena on valmistella osuuskunta-asumisen lainsäädäntö.

Tätä kautta yhteiskunta voisi luoda vaihtoehdon omistus- ja vuokra-asumisen väliin. Mallin, jossa kotitalous pääsisi kiinni säädylliseen asumiseen ja säästämiseen omistusasujaa pienemmin alkupääomin ja riskein. Samalla ”vuokranmaksusta” voisi jäädä säästöjä seuraavaan asuntoon muutettaessa.

Kirjoittaja on Nordnetin osakestrategi ja sijoituskirjailija.