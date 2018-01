Mayn kabinettia ei uudeksi tunnista

Brittimedia odotti vilkasta uutispäivää tammikuun toisena maanantaina. Konservatiivipääministeri Theresa Mayn tiedettiin kierrättävän hallituksensa ministereitä, ja operaatiosta oli uumoiltu parlamenttivaalien heikentämän pääministerin voimannäyttöä.

Ministereiden kierrättäminen ei ole Britanniassa tavatonta. Kun yhteiskunnallinen ilmapiiri tai poliittinen tilanne vaatii, kierrätykseen ryhdytään niin hallituksessa kuin opposition ”varjohallituksessa”. Tällä kertaa Mayllä tiedettiin kuitenkin olevan paineita osoittaa haastajilleen, missä on kaapin paikka. Lisäksi hallituksen naamagallerian katsottiin olevan päivittämisen tarpeessa.

Toisin kuitenkin kävi.

”Olipa mukava ja rauhallinen päivä vuoden 2018 aluksi,” tviittasi BBC:n poliittinen toimittaja Laura Kuenssberg ensimmäisen kierrätyspäivän päätteeksi. Silloin uudistettiin hallituksen ykkösministerit eli kabinetti.

Päivän saldo ei ollut pääministerin arvovallan kannalta mairitteleva: parjattu terveysministeri ei suostunut siirtymään toisiin tehtäviin vaan puhui itselleen toisenkin salkun. Opetusministeri mieluummin erosi kuin vaihtoi salkkua. Mahdollista haastajaansa ulkoministeri Boris Johnsonia pääministeri ei tohtinut edes yrittää siirtää.

Hallituksen kokoaminen vaatii Britannian pääministeriltä sekä poliittista että sosiaalista pelisilmää.

Mayn hallitus toimisi varmasti parhaiten, jos se koostuisi pelkistä brexitin tai pelkistä EU:n kannattajista. Sellainen olisi kuitenkin poliittisesti kestämätön kokoonpano.

Konservatiivihallituksen ei myöskään sovi näyttää liian valkoiselta, liian miesvoittoiselta, liian heterolta, liian yläluokkaiselta eikä liian eteläenglantilaiselta – vaikka siltä ne aina näyttävät.

Mayn julkilausuttu pyrkimys siihen, että uusi hallitus edustaisi paremmin kansaa, tekee vielä surullisemmaksi sen, ettei se juuri edusta.

Edustavuuden tavoittelulla on myös kääntöpuoli. Muut kuin miehet ja valkoiset leimataan helposti kiintiöministereiksi, joiden pitää perustella oikeutustaan olla hallituksessa. Ihan kuin hallituspaikan voisi omilla avuillaan ansaita vain valkoinen heteromies.

Oman lisänsä ministereiden kierrätykseen tuovat henkilökemiat. Pääministerin täytyy pitää huoli, ettei hallituksen ulkopuolelle joudu katkeroituneita ex-ministereitä. Heistä ei haluta sisäistä oppositiota juuri, kun konservatiivit ovat menettäneet alahuoneen enemmistönsä.

May saattaa joutua katumaan entisen opetusministerin Justine Greeningin kohtelua. Greening on kotoisin Pohjois-Englannista, hän on parisuhteessa toisen naisen kanssa, ja hän kannattaa läheisiä välejä EU:n kanssa.

Sellainen ministeri houkuttelee äänestäjiä ihmisryhmistä, joiden luottamus konservatiivipuolueeseen on ollut koetuksella. Ja sellainen ex-ministeri voi olla päänvaiva hallituksen politiikan haastajana – etenkin vihaisena.

Kirjoittaja on Lontoossa asuva toimittaja.