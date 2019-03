Mehiläinen, joka vei ohjelma-aikaa brexitiltä

BBC Radio 4:n ajankohtaisohjelmassa käsiteltiin taannoin uutista maailman suurimmasta mehiläisestä, jollainen löydettiin indonesialaiselta saarelta, kun sen oli jo luultu kuolleen sukupuuttoon. Ennen kuin toimittaja alkoi puhua mehiläisestä, hän pohti, miltä aihevalinta vaikuttaisi tulevaisuudessa, jos hänen toimittamansa ohjelma olisi osa brexit-uutisoinnista tehtävää tutkimusta. Eikö ollut mitään tärkeämpää uutisoitavaa?

Tosiasiassa tuonkertaisessakin lähetyksessä käsiteltiin brexitiä, samoin kuin varmaan jokaisessa ajankohtaisohjelmassa, joka on tehty Britanniassa kesän 2016 EU-kansanäänestyksen jälkeen. Jos britit harmittelevat uutisten ja ajankohtaisohjelmien sisältöä, he harmittelevat pikemmin sitä, miten vähän tilaa niissä on muille aiheille kuin brexitille. Myös poliitikot ovat olleet harmittelijoiden joukossa, sillä monella heistä olisi muitakin kuin Britannian EU-suhteisiin liittyviä tavoitteita.

Minulla on kaksijakoinen suhtautuminen brexit-uutisiin. Yhtäältä samastun niihin lukuisiin britteihin, jotka haluaisivat vain saada brexitin pois päiväjärjestyksestä ja sopeutua elämään toisenlaisessa Britanniassa.

Toisaalta olen pettynyt joka kerta, kun uutisten ja ajankohtaisohjelmien ykkösaihe ei olekaan brexit. Jos aiheena on vähän aikaa maailman suurin mehiläinen, en malta odottaa, että päästään taas brexitiin.

Millaisia Britannian brexit-uutiset sitten ovat olleet, kun niillä on saatu täytettyä sanomalehtien sivuja ja ympärivuorokautisten uutiskanavien ohjelmavirtaa päivästä ja jopa vuodesta toiseen?

Osa uutisista on ollut samoja, joita on seurattu suomalaisista medioista, kuten pääministeri Theresa Mayn puuhaaman brexit-sopimuksen vivahteikkaat vaiheet. Myös brexit-valmisteluista on riittänyt puheenaiheita harva se päivä, kuten lääkerahdin turvaamiseksi tehty 14 miljoonan punnan (16 miljoonan euron) sopimus start up -yrityksen kanssa, jolla ei ollut laivoja eikä kotisatamaa. Sekoilusta syytettiin liikenneministeri Chris Graylingiä, joka ansaitsi lisänimen Failing Grayling (”Moka-Grayling”).

Jokaisen vähänkin isomman yrityksen pääkonttorin tai tuotannon muuttaminen Britannian ulkopuolelle uutisoidaan brexitin viitekehyksessä, sillä brexitin ja etenkin siihen liittyvän epätietoisuuden pelätään tekevän maasta epähoukuttelevan yrityksille.

Heikkoa talouskasvua peilataan brexitiä vasten, ja maahanmuuttotilastoista tutkitaan ennen kaikkea EU-maiden kansalaisten liikkeitä. Talous- ja rahoitusalan, ruuantuotannon, matkailun ja monen arkisen asian tulevaisuuden uhkia ja mahdollisuuksia arvaillaan paremman tiedon puutteessa.

Jokaisella brexit-uutisella on ollut paikkansa, mutta ovat ne myös toistaneet itseään. Jankkaamisesta on kuitenkin turha syyttää toimittajia, sillä ihmisillä on ollut kova tiedonnälkä ja toimittajat ovat pyrkineet vastaamaan siihen parhaansa mukaan.

Kun brexitin lopputulosta on arvailtu aivan viime metreille asti, ei toimittajille ja poliittisille kommentaattoreille ole jäänyt sen käsittelyyn oikein muita keinoja kuin spekulointi.

Jatkuvan spekuloimisen keskellä niin toimittajille kuin yleisölle tuo tervetullutta vaihtelua aihe, joka perustuu oikeisiin tietoihin. Olkoonkin sitten maailman suurimman mehiläisen löytyminen.

Kirjoittaja on Lontoossaasuva toimittaja.