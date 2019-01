Mies, vapauta sisäinen naisesi

Sukupuolen käsite on liikkeessä. Vanhan koulukunnan mukaan on vain miehiä ja naisia, ja sillä hyvä. Sitten on lukuisa joukko teorioita, joiden mukaan sukupuolia on kolmesta äärettömään.

Toisten mielestä sukupuolesta ei pitäisi edes puhua, koska sillä ei ole merkitystä. Löytyy sekin porukka, jonka mielestä koko termi sukupuoli on teennäinen ja täysin kulttuuririippuvainen.

Itse en tiedä oikeaa vastausta mutta veikkaan, että sellaista ei ole olemassakaan. Viihdemaailmassa sukupuoleen suhtaudutaan hyvin perinteisesti. On mieskatsojia ja on naiskatsojia; ihannetapauksessa onnistutaan vetoamaan kumpaankin porukkaan.

Monta miesten romanttista komediaa muistat? Tai naisten toimintajännäriä? Aivan.

Olen ollut onnekas, sillä viihdemaailman ykköskohderyhmä on aina ollut heteromiehet. On yhä. ”Onnekkuuteni” on kuitenkin vääryys. Kun naiset ja muunsukupuoliset lasketaan yhteen, me cis-miehet jäämme vähemmistöön.

Onneksi työ pakottaa katsomaan muitakin kuin miestenjuttuja. Ei siksi, että väkisin haluaisin olla avaramielinen, vaan siksi, että miehisyyteen jämähtämällä olisin menettänyt paljon hienoa katsottavaa.

Amazon Prime Videon draamakomedia The Marvelous Mrs. Maisel kertoo 1950-luvun juutalaisperheen tyttärestä, joka haluaa stand up -koomikoksi. Myös päähenkilön manageri on nainen. Sarja on visuaalisesti mitä naisellisin ja naisen luoma.

The Marvelous Mrs. Maisel on myös hauskimpia komediasarjoja koko 2000-luvulla. Ensimmäinen kausi oli itselleni löytö, toisen nautin parissa päivässä.

Netflixistä löytyvä komediasarja Derry Girls uhkuu naisellisuutta jo nimellään. Pääroolissa on joukko katolisen perheen teinityttöjä (sekä yksi nuorimies) 1990-luvun Pohjois-Irlannissa. Sarjan on luonut Lisa McGee.

Jos jätät Derry Girlsin katsomatta vain siksi, että olet mies, minulla on uutisia: olet myös idiootti.