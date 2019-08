Mikä on koulutuksen käypä hinta?

Vierailija

Maksuton koulutus kaikilla asteilla on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kivijalka. Jo 1970-luvun alusta lähtien peruskoulu on ollut ilmainen, toisen asteen opinnoissa on maksettu vain oppimateriaalista, ja korkea-asteella tämän lisäksi vain (tuetusta) ruokailusta ja ylioppilaskunnan jäsenyydestä. Opiskelijoiden toimeentuloa ovat 1970-luvulta asti auttaneet opinto- ja asumistuen ja opintolainan yhdistelmät, eri aikoina eri painotuksilla.

Koulutukseen panostaminen on nostanut nopeasti yleistä koulutustasoa ja tasa-arvoistanut yhteiskuntaa. Tasainen julkinen tuki on turvannut myös koulutuksen kehittämisen vuosikymmenestä toiseen. Tämän kaiken vaaliminen on hyvin tärkeää.

Koulutuksen maksuttomuus on kuitenkin ajan myötä nostanut lieveilmiöitä. Nykyisin osataan vaatia koulutuksen muuttamista täysin ilmaiseksi ja opintojen tukien vielä paremmiksi. Äänessä ovat yhä useammin nuoret itse, mikä sinänsä on hyvä asia.

Toisaalta nuorilla ei ole vielä kykyä suhteuttaa asioita toisiinsa. Sukupolvi toisensa jälkeen vertaa etujaan yhteiskunnan kulloiseenkin tilanteeseen.

Maksullisista asioista koulutuksessa ovat puhuttaneet erityisesti lukion oppikirjat. Jopa siinä määrin, että esimerkiksi Helsingin kaupunginvaltuusto päätti tarjota kaikille toisen asteen opiskelijoille ilmaiset oppimateriaalit.

Kuitenkin vähävaraisten perheiden on mahdollista saada täydentävää toimeentulotukea oppimateriaaleihin. Lisäksi käytettyjen kirjojen markkinat ovat valtavat. Nyky-Suomessa yksikään motivoitunut opiskelija ei jää koulun ulkopuolelle oppimateriaalien hinnan takia.

Peruskoulut ovat lähtökohtaisesti kokonaan ilmaisia. Pieniäkin maksuja vältellään äärimmäisyyksiin asti, ja epäkaupallisuutta korostetaan kaikessa toiminnassa.

Yrityskumppanuuksiin ja muuhun yksityiseen rahaan suhtaudutaan kielteisesti. Jopa talouden ja kuluttajuuden opettamiseen on panostettu riittämättömästi.

Vapaaehtoisuuteen perustuva rahankeruu koulun ulkopuoliseen toimintaan on useimmissa kouluissa kielletty. Näin ruuhkavuosiaan elävät vanhemmat pakotetaan organisoimaan myyjäisiä ja muita tapahtumia, joissa he myyvät mokkapaloja toisilleen. Lapset joutuvat kaupittelemaan keksejä ja metrilakuja lähipiirilleen.

Tilastokeskuksen vuoden 2016 Kulutustutkimuksen mukaan kotitaloudet kuluttivat kaikkiin oppi- ja tietokirjoihin vain noin 24 euroa vuodessa. Kaikkiin koulutuspalveluihin kului 55 euroa kotitaloutta kohti.

Nämä ovat toki keskiarvoja, mutta vertailun vuoksi todettakoon, että tv:n maksukanaviin käytettiin 141 euroa, rahapeleihin 255 euroa, tupakkaan 257 euroa ja makeisiin 247 euroa vuodessa.

Usein unohdamme, että kaikille ilmainen koulutuksemme maksaa oikeasti paljon. Koska jo lähes 50 vuoden ajan ilmaisia kouluja käyneet kansalaisemme ovat sen pyyhkineet kollektiivisesta muististaan, on helppo tarttua siihen vähäiseenkin ”omavastuuseen”, minkä koulutus vaatii.

Useimmille kyse on viime kädessä prioriteeteista. Mikä on hyvinvointivaltiossa koulutuksen arvostus ja käypä hinta?

Kirjoittaja on Jyväskylän yliopiston sosiologian professori, joka on erikoistunut kulutuksen ja talouden tutkimukseen.