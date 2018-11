Mikä teissä kiinnostaa

Tiet ovat meidän jokaisen eniten käyttämä ”julkinen palvelu”, ja tiestöjen ja rautateiden kunto ovatkin Suomen elinvoiman ja työllisyyden kohtalonkysymys. Hyvät yhteydet ovat talouskasvun edellytys, sillä ihmiset ja tavarat eivät liiku mihinkään ilman kunnollisia ja turvallisia kulkuväyliä.

Tiestöllä on teollisuuden sekä maa- ja metsätalouden elinvoimalle vielä suurempi merkitys. Tiestöön kohdistetut resurssit eivät ole olleet riittäviä, siksi korjausvelka kasvaa yhä. Nyt kaikkien puolueiden yhteinen parlamentaarinen työryhmä valmistelee ”Suomen mallia” väylien parempaan kunnossapitoon.

Keskeisenä uutena tavoitteena on suunnitella ja hoitaa suuret uudet rakennettavat väylähankkeet 12 vuoden mittaisilla toteutussuunnitelmilla, joka olisi kaikkien eduskuntapuolueiden yksimielisesti hyväksymä.

Tavoitteena ovat tiestön korjausvelan hoitaminen ja uusien hankkeiden saaminen liikkeelle, kuten meillä moottoritien jatko Vehniältä Äänekoskelle, Vaajakosken ohitustie ja Jämsä–Orivesi kaksoisraide. Nämä ovat välttämättömiä hankkeita, sillä mm. kaksoisraide turvaisi Jämsän ja Äänekosken metsäteollisuuden kilpailukykyä.

Uudishankkeiden rahoitus hoidettaisiin erillisen yhtiön kautta siten, että myös yksityistä rahaa saadaan mukaan. Tämä malli on erilainen aiemmin keskusteltuun, mitä vastustin, sillä tässä väylien omistus säilyy valtiolla eli meillä suomalaisilla. Niin sen kuuluukin säilyä.

Ideana olisi sijoittajien mahdollisuus sijoittaa rahojaan pitkäkestoisiin tiehankkeisiin valtionyhtiön kautta. Tämä mahdollistaisi myös EU-rahoituksen, jota emme tällä hetkellä saa. Ruotsissa tällä tavalla toimimalla he saavat uusien teiden rakentamiseen kymmeniä miljoonia euroja EU-rahoitusta. Espanja on rakentanut jopa moottoriteitä EU-rahoilla.

Suomen on muutettava mallia päästäkseen samaan. Valitettavasti valtionvarainministeriö vastustaa vielä toistaiseksi tätä mallia, kuten kaikkea muutakin mikä lisää kansanvaltaa ja vähentää valtionvarainministeriön byrokraattien valtaa.

Tiestön peruskunnossapito säilyisi valtion budjetissa, vaikka siinäkin on ongelmia. Onneksi nyt tiestön talvikunnossapitoon tulee uusi urakkamalli. Sen avulla viranomainen pystyy paremmin valvomaan tienhoidon tasoa, mitä yksityiset yrittäjät sopimuksiensa velvoittamana hoitavat.

Myös kesäkunnossapitoon tarvitaan tällainen sopimusmalli. Etenkin sorateiden hoitoa on parannettava.

Oma kysymyksensä on liikenne ja sen päästöjen vähentäminen, mikä meillä on väistämättä edessä. Ministeri Anne Berner esitti dieselautojen kieltämistä, tämä ei ole minun eikä keskustan linja.

Suomessa on vanha autokanta, ja tämän parantamiseksi nykyinen romutuspalkkio ei ole kyllin tehokas. Harvoilla on varaa ostaa sen edellyttämää uutta autoa ja siksi romutuspalkkiota pitäisi voida käyttää myös vaihdettaessa 1–2 vuotta vanhoihin autoihin.

Biokaasun käyttö liikennepolttoaineena ei ole edennyt kyllin nopeasti, sillä kabineteissa kokoomus on sitä vastustanut, koska se on maaseudulle liian edullinen tavoite. Mielestäni biokaasu on lisättävä sekoitevelvoitteeseen, eli polttoaineen jakelussa uusiutuvan osuutta voitaisiin hoitaa jakelemalla myös biokaasua.

Samalla biokaasun verokohtelua tulisi alentaa. Teoreettisesti nykyisestä yksityisautokannasta jopa 12% voisi kulkea biokaasulla, mikä olisi arvovalinta maaseudun yrittäjyyden ja ilmaston puolesta.

Sähköautojen akkujen hintataso on romahtanut viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä viestii sähköauton kilpailukyvyn kasvusta, vaikkakin ne ovat tavallisten suomalaisten ulottumattomissa vielä hintansa puolesta.

Sähköautojen halpeneminen ja yleistyminen voimakkaasti suurissa keskuksissa ja niiden ympäristössä mahdollistaisi biokaasun käytön painottumisen maaseudun autokantaan sekä osittain raskaaseen liikenteeseen.

Biopolttoaineiden osuus lentoliikenteessä tulisi myös kasvaa. Kuitenkaan tavalliset suomalaiset kotitaloudet eivät saa joutua tämän kehityksen maksajiksi. Esimerkiksi dieselin hinta koettelee jo nyt varsinkin pienituloisia maaseudun kotitalouksia ja kaikkia heitä, jotka eivät pärjää ilman autoa. Tähän on tultava muutos seuraavalla vaalikaudella!

Kirjoittaja on keskustan

kansanedustaja Keski-Suomesta.